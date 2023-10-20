Esra Akkaya ve oğlu ölümden döndü! "Çocuk hala titriyor"
Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Esra Akkaya, içerisinde oğlu Can Alex'in de bulunduğu otomobille Muğla'nın Bodrum ilçesinde kaza yaptı. Şans eseri yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar oluştu.
Kaza, akşam saatlerinde Konacık Mahallesi'nde meydana geldi. Seyit Onbaşı Caddesi'nde seyir halinde olan oyuncu Esra Akkaya idaresindeki otomobil, Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nden gelen Tolga Sözer yönetimindeki otomobille çarpıştı.
Kazada tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Esra Akkaya ile otomobilde yolcu olarak bulunan Etiyopya'dan evlatlık edindiği 10 yaşındaki oğlu Can Alex, büyük korku yaşadı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken her iki araçta maddi hasar meydana geldi.
"ÇOCUK KORKUDAN HALA TİTRİYOR"
Mahallenin Muhtarları dizisindeki 'Şirin' rolü ile tanınan oyuncu Esra Akkaya, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Allah korudu. Oğlum arabada, o yüzden çok önemliydi. Çok korktu ama canımıza bir şey gelmedi. Dikkatli gitsinler. Ben ana yoldan gidiyorum, tali yoldan birden araba çıkıyor. Durmanın imkanı yok, sadece yavaşlayabilirsin. Allah hepimizi korusun, en çok çocuklarımızı. Çocuk korkudan hala titriyor. Ben burada yaşıyorum, 7 sene oldu herhalde. Arada bir gidip gelmelerimiz oldu" dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Cuma Hutbesi tam metin PDF 20 Ekim dinhizmetleri.diyanet.gov.tr | Cuma Hutbesi bugünkü konusu ne? Rahmet ve sakinet müjdesi; İnşirah suresi
- Emeklilikte EYT'siz B-C planı devrede! 3600-5000 günle emeklilik imkanı da cepte! SSK, Bağ-kur'lunun maaş sistemi yeniden şekilleniyor; 2000 sonrası...
- İslam Memiş altın alacakları defalarca uyarmıştı! Rota sil baştan değişti; Artık 2000 TL'nin üstünde ataklar göreceğiz!
- ALES/3 2023 ne zaman, hangi tarihte gerçekleştirilecek? ÖSYM sınav takvimi...
- Emekliye seyyanen zam tablosu tek tek şekillendi; Ödeme takvimi ortaya çıktı, SSK, Bağ-Kur, Tarım 7.500 TL kök maaş alana en az...
- SSK- Bağ-Kur 4A, 4B, 4C'liye zamlı hesap son dakika geldi! Emekliye kök maaş 14.000 TL detayı! Seyyanen zam, refah payı, 5 bin lira ikramiye, intibak...
- İbrahim Saraçoğlu tarifi: Günde 1 bardak içen hasta olmuyor! Gribin korkulu rüyası...
- Bankalar tek tek açıkladı! Her ay maaş gibi gelecek! 150.000 liranın 32 ve 92 günlük vadeli mevduat faizi hesaplandı!
- Kabine Toplantısı ne zaman? Bu hafta Kabine var mı, yok mu? Yeni Kabine gündemi...
- 150 bin TL evlilik kredisi şartları 2023: Evlilik kredisinde detaylar belli oluyor! Faizsiz kredi ödeme planı, başvuru tarihi, yaş sınırı, Aile ve Gençlik Bankası...
- Muallak taşı nedir, nerede, neden önemli? Kudüs Muallak kayası (Hacer-i Muallak) neyi ifade ediyor? Süleyman Tapınağı, Mescid-i Aksa...
- Siyonizm tarihi nedir, ne demek? Yahudiler Filistin'de ne yapmak istiyor, hedefledikleri neler? Mescid-i Aksayı neden yıkmak istiyorlar?