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Esra Akkaya ve oğlu ölümden döndü! "Çocuk hala titriyor"

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 20.10.2023
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Esra Akkaya ve oğlu ölümden döndü! Çocuk hala titriyor

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Esra Akkaya, içerisinde oğlu Can Alex'in de bulunduğu otomobille Muğla'nın Bodrum ilçesinde kaza yaptı. Şans eseri yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar oluştu.

Kaza, akşam saatlerinde Konacık Mahallesi'nde meydana geldi. Seyit Onbaşı Caddesi'nde seyir halinde olan oyuncu Esra Akkaya idaresindeki otomobil, Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nden gelen Tolga Sözer yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Kazada tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Esra Akkaya ile otomobilde yolcu olarak bulunan Etiyopya'dan evlatlık edindiği 10 yaşındaki oğlu Can Alex, büyük korku yaşadı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken her iki araçta maddi hasar meydana geldi.

"ÇOCUK KORKUDAN HALA TİTRİYOR"

Mahallenin Muhtarları dizisindeki 'Şirin' rolü ile tanınan oyuncu Esra Akkaya, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Allah korudu. Oğlum arabada, o yüzden çok önemliydi. Çok korktu ama canımıza bir şey gelmedi. Dikkatli gitsinler. Ben ana yoldan gidiyorum, tali yoldan birden araba çıkıyor. Durmanın imkanı yok, sadece yavaşlayabilirsin. Allah hepimizi korusun, en çok çocuklarımızı. Çocuk korkudan hala titriyor. Ben burada yaşıyorum, 7 sene oldu herhalde. Arada bir gidip gelmelerimiz oldu" dedi.

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