Esra Akkaya ve oğlu ölümden döndü! "Çocuk hala titriyor"

"ÇOCUK KORKUDAN HALA TİTRİYOR"

Mahallenin Muhtarları dizisindeki 'Şirin' rolü ile tanınan oyuncu Esra Akkaya, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Allah korudu. Oğlum arabada, o yüzden çok önemliydi. Çok korktu ama canımıza bir şey gelmedi. Dikkatli gitsinler. Ben ana yoldan gidiyorum, tali yoldan birden araba çıkıyor. Durmanın imkanı yok, sadece yavaşlayabilirsin. Allah hepimizi korusun, en çok çocuklarımızı. Çocuk korkudan hala titriyor. Ben burada yaşıyorum, 7 sene oldu herhalde. Arada bir gidip gelmelerimiz oldu" dedi.