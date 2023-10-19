Ünlü kumarbazlar panikte! Otel çalışanları isimlerini tek tek ifşa etti
Kıbrıs otellerinde milyonlarca lira kaybeden ünlü isimler panikte! Ünlü bir otelin üç çalışanı, kumarhanede milyonlarca lira kaybeden işadamı, sanatçı ve futbolculardan oluşan listeyi ifşa etti. Ailesinden, takımından, çevresinden gizli kumar oynayıp büyük paralar kaybeden isimler arasında büyük panik başladı.
Kıbrıs'taki ünlü bir otelin üç çalışanı, kumarhanede milyonlarca lira kaybeden işadamı, sanatçı ve futbolculardan oluşan listeyi ifşa etti. Detayları Sabah yazarı Ömer Karahan kaleme aldı. İşte o yazı...
İstanbul gecelerinde şu sıralar konuşulan tek bir konu var, o da ünlü kumarbazlar! Nereye gitsem aynı şeyi duyuyorum. Olayı şöyle özetleyeyim...
Geçen hafta Kıbrıs'taki büyük otellerden biri fena halde karıştı. Bunun nedeni, otelde çalışan üç personeldi. Bu üç kişi, kolay kolay affedilmeyecek bir skandala imza attı.
İddialara göre bu üçlü, otellerinde kalıp kumarhanede milyonlarca lira kaybedenleri listeleyip sağda solda bunun dedikodusunu yaptı. Ve yine konuşulanlara göre o listede ünlü sanatçı, işadamı ve futbolcuların isimleri de var. Tabii konu ilgi çekici olduğu için olay kısa sürede İstanbul'a ulaştı. Bunun üzerine ünlüler arasında büyük panik başladı.
Sonuçta kimi eşinden, ailesinden ya da sosyal çevresinden gizli gizli kumar oynuyor. Peki o listede kimler mi var? Ünlü futbolculardan tutun da sanatçısından işadamına kadar bir sürü tanınan isim...
Bu isimlerden bazıları endişeye kapılıp otelin sahibini arayıp "Bu ne rezalet, bunlar çok özel ve tüm hayatımızı altüst edebilecek bilgiler" diye fırçayı basmış. İlk şoku atlatan otel yönetimi o isimleri daha sonra tek tek arayıp "Üç çalışanın işine son verdik, bir daha böyle bir rezalet asla yaşanmayacak" diyerek garanti vermiş. Bakalım bu olayın sonu nereye varacak?
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