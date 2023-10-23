Yeliz Yeşilmen'in baba acısı! “Bu çok acı veriyor”
Oyuncu-sunucu Yeliz Yeşilmen baba acısıyla sarsıldı. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımla babası Cemal Yeşilmen’in vefat ettiğini duyuran ünlü isim, “Bu çok acı veriyor bana ama oda 1.5 aydır yoğun bakımda acı çekiyordu” ifadelerini kullandı.
Yeliz Yeşilmen babasının vefatıyla yıkıldı. Yaklaşık 1.5 aydır yoğun bakımda tedavi gören Cemal Yeşilmen hayatını kaybetti.
Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran oyuncu "Biricik Cemomuzu kaybettik. Bir süre yokum. Allah onu cennetine aldı. Dualarınızı bekliyoruz. Bu çok acı veriyor bana ama oda 1.5 aydır yoğun bakımda acı çekiyordu. 25 yıllık parkinson hastası, deprem sonrası evini kaybedince daha kötü oldu." mesajını paylaştı.
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