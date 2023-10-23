Yeliz Yeşilmen’in baba acısı! “Bu çok acı veriyor”

Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran oyuncu "Biricik Cemomuzu kaybettik. Bir süre yokum. Allah onu cennetine aldı. Dualarınızı bekliyoruz. Bu çok acı veriyor bana ama oda 1.5 aydır yoğun bakımda acı çekiyordu. 25 yıllık parkinson hastası, deprem sonrası evini kaybedince daha kötü oldu." mesajını paylaştı.