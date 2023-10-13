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İkinci bebek mi geliyor? Müge Boz'dan yeşil ışık!

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 13.10.2023
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İkinci bebek mi geliyor? Müge Boz’dan yeşil ışık!

Basketbolcu Caner Erdeniz’le mutlu bir evlilik sürdüren güzel oyuncu Müge Boz, ikinci çocuğa yeşil ışık yaktı. Güzel oyuncu, “Vina’ya bir kardeş istiyorum” ifadelerini kullandı.

Müge Boz, önceki gün marka yüzü olduğu bir kozmetik markasının lansmanında gazetecilerle bir araya geldi.

Kot elbisesi ve yeni saç stiliyle dikkat çeken Boz, kızı Vina'yla ilgili yöneltilen sorulara, "Siz Vina'yı her ne kadar babasıyla bisiklet turunda daha sıklıkla görseniz de evde görev bende...

Ev ve iş arası koşuşturmam çok yoğun tempoda geçiyor. Doğrusu beni bu durum besliyor" ifadelerini kullandı.

BERGÜZAR'I SAVUNDU!
Bergüzar Korel'in set yoğunluğundan sitem eden paylaşımı hatırlatılan Boz, "Bazı mesleklere baktığınızda lay lay lom gözükebiliyor. Aslında hiç öyle değil.

Sanırım Bergüzar'ın da söylemek istediği buydu. Bergüzar'ın 3 çocuğu var. Onu hayal bile edemiyorum" dedi. "Siz ikinci çocuğu düşünüyor musunuz?" sorusuna da içtenlikle cevap veren oyuncu, "Evet ikinci çocuk istiyorum. Artık Vina'nın da bir kardeşi olsun. Ama ne zaman olur bilemem" şeklinde konuştu.

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