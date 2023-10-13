İkinci bebek mi geliyor? Müge Boz’dan yeşil ışık!

Sanırım Bergüzar'ın da söylemek istediği buydu. Bergüzar'ın 3 çocuğu var. Onu hayal bile edemiyorum" dedi. "Siz ikinci çocuğu düşünüyor musunuz?" sorusuna da içtenlikle cevap veren oyuncu, "Evet ikinci çocuk istiyorum. Artık Vina'nın da bir kardeşi olsun. Ama ne zaman olur bilemem" şeklinde konuştu.

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