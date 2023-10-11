Kuruluş Osman 132. bölüm tamamını izle! Kuruluş Osman bölüm tekrarı izleme linki

132. BÖLÜM ÖZETİ

Yakup Bey ve Osman Bey karşı karşıyadır. Yakup Bey, Osman Bey'den biat ister! Osman Bey başkaldırırsa Yakup Bey bunun hesabını soracaktır. Osman Bey, ne karar alacaktır? Cerkutay, Yenişehir Sarayı'na dönmüştür. Onun dönüşüyle sarayda bir bayram havası oluşur. Fakat Cerkutay artık o eski Cerkutay değildir. Osman Bey'lere kızgındır. Cerkutay ve Osman Bey'in arasında neler yaşanacaktır?

Yakup Bey yaptığı Lefke hamlesiyle Osman Bey'i zor durumda bırakmıştır. Fakat bununla yetinmeyecektir. Osman Bey Yakup Bey'in hamlesi üzerine "Düşman olanlarla değil bizden olanlarla rekabet halindeyiz." diyerek Yakup Bey'in niyetini bildiğini ifade eder. Osman Bey bu rekabetten zaferle çıkmak için neler yapacaktır?