CANLI İZLE | Aldatmak yeni bölüm tamamını, canlı, anlık, kesintisiz, full HD izleme ekranı! Aldatmak 41. bölümde neler olacak?

41. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Güzide, hastanede karışan bebeğiyle ilgili öğrendiği yeni bir bilgi sebebiyle ne yapacağını bilemez. Evladı olması muhtemel bir isme ulaşan Güzide'yi büyük bir şok beklerken, hem Tarık hem de Sezai ona yardım eli uzatmaya çalışır. Mualla'nın baskı ve zorlamaları her geçen gün daha da artarken Oylum için bir tutsaklığa dönüşen ev hayatının katlanılabilir tek kısmı Kahraman'dır.