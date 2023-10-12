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Haberler Magazin Haberleri CANLI İZLE | Aldatmak yeni bölüm tamamını, canlı, anlık, kesintisiz, full HD izleme ekranı! Aldatmak 41. bölümde neler olacak?

CANLI İZLE | Aldatmak yeni bölüm tamamını, canlı, anlık, kesintisiz, full HD izleme ekranı! Aldatmak 41. bölümde neler olacak?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.10.2023
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CANLI İZLE | Aldatmak yeni bölüm tamamını, canlı, anlık, kesintisiz, full HD izleme ekranı! Aldatmak 41. bölümde neler olacak?

ATV ekranlarının sevilen dizisi Aldatmak, yeni sezonda da izleyicileri ekranlara bağlamaya hazırlanıyor. Dizi, hem konusuyla hem de başarılı oyuncu kadrosuyla geniş bir izleyici kitlesi tarafından takip ediliyor. Aldatmak'ın heyecanla beklenen 41. bölümü, 12 Ekim Perşembe günü ekranlarda olacak. Yeni bölüm öncesi dizinin hayranları, merakla yeni bölümün konusu ve gelişmeleri hakkında araştırma yapıyorlar. İşte Aldatmak yeni bölüm tamamını, canlı, anlık, kesintisiz, full HD izleme ekranı...

Aldatmak dizisi, yeni sezonuyla da seyircisini ekrana kitlemeyi başardı. Hikaye, bir Aile Mahkemesi hakimi olan Güzide'nin, kendi ailesini kurduğu sağlam temellerin sarsılmasıyla başlıyor. Gelişmeleri merakla takip eden dizinin hayranları, yeni bölümü izlemek için arama motorlarında "Aldatmak 41. bölüm izle", "Aldatmak 41. bölüm full izle" gibi aramalar yapmaktadırlar. İşte dizinin heyecanla beklenen detayları...

ALDATMAK HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

Aldatmak yeni bölümüyle Perşembe 20.00'de atv'de.

ALDATMAK DİZİSİ CANLI İZLE EKRANI!

41. bölüm başladığında canlı yayın ekranı haberimize eklenecektir.

41. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Güzide, hastanede karışan bebeğiyle ilgili öğrendiği yeni bir bilgi sebebiyle ne yapacağını bilemez. Evladı olması muhtemel bir isme ulaşan Güzide'yi büyük bir şok beklerken, hem Tarık hem de Sezai ona yardım eli uzatmaya çalışır. Mualla'nın baskı ve zorlamaları her geçen gün daha da artarken Oylum için bir tutsaklığa dönüşen ev hayatının katlanılabilir tek kısmı Kahraman'dır.

Oylum'a olan aşkı yüzünden gözü artık hiçbir şey görmeyen Tolga ise sonuçlarını hiç düşünmeden bir hamle yapar. Bu hamle Tolga'nın yalnızca babasını değil, Mualla'yı da karşısına almasına sebep olacaktır. Güzide iki cepheyle birden mücadele ederken diğer yandan da gerçeklerin peşinden gider. Yeşim'i eve geri alan Tarık'in bir sonraki hamlesi ne olacak?

Torununu Oylum'un elinden almaya çalışan Mualla bu kez Kahraman'ı da karşısına alır. Kahraman'ın Oylum'a olan ilgisi herkesin dikkatini çeker.

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