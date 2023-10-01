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Canbay Wolker sağlık durumu nasıl? Canbay Wolker kaza mı geçirdi?

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Giriş Tarihi: 01.10.2023
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Canbay Wolker sağlık durumu nasıl? Canbay Wolker kaza mı geçirdi?

"Canbay Wolker sağlık durumu nasıl?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. nlü rapçiler Vahap Canbay ve Wolker'den üzen haber! Zonguldak'ın Ereğli ilçesine konsere gelen rap şarkıcıları 'Canbay' ve 'Wolker' olarak bilinen Vahap Canbay (26) ile Umut Bolat'ın (23) da arasında bulunduğu minibüs kaza yaptı. Kazada şarkıcılar ile birlikte 7 kişi yaralandı. İşte konu hakkında son gelişmeler...

"Canbay Wolker sağlık durumu nasıl? Canbay Wolker kaza mı geçirdi?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Zonguldak'ın Ereğli ilçesine konsere gelen rap şarkıcıları 'Canbay' ve 'Wolker' olarak bilinen Vahap Canbay (26) ile Umut Bolat'ın (23) da arasında bulunduğu minibüs kaza yaptı. Kazada şarkıcılar ile birlikte 7 kişi yaralandı. İşte konu hakkında son gelişmeler...

Kaza, akşam saatlerinde Ereğli ilçesi Devrek Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Zonguldak'a konser için gelen Canbay olarak tanınan Vahap Canbay ve Wolker olarak bilinen Umut Bolat'ın bulunduğu 34 EKV 864 plakalı minibüsün sürücüsü Ergün M., iddiaya göre, önünde seyreden İ.A.'nın kullandığı 67 ABP 970 plakalı hafif ticari araca çarpmamak için manevra yaptı.

Ergün M.'nin direksiyon kontrolünü yitirdiği minibüs, savrulup, aydınlatma direğine çarparak devrildi. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sürücü ile minibüste yaralanan sürücü ile Vahap Canbay, Umut Bolat, İhsan Aydın, Yiğit Karaüzüm, Nail Aydın ve Erdem Canbay, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastanelerde tedaviye alındı.

HAYRANLARI HASTANE ÖNÜNE AKIN ETTİ

Şarkıcıların kaza haberini alan hayranları hastane önüne akın etti.

Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, Canbay ve Wolker'ın Zonguldak merkezde bir eğlence mekanında konseri olduğu öğrenildi.

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