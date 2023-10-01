"Canbay Wolker sağlık durumu nasıl? Canbay Wolker kaza mı geçirdi?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Zonguldak'ın Ereğli ilçesine konsere gelen rap şarkıcıları 'Canbay' ve 'Wolker' olarak bilinen Vahap Canbay (26) ile Umut Bolat'ın (23) da arasında bulunduğu minibüs kaza yaptı. Kazada şarkıcılar ile birlikte 7 kişi yaralandı. İşte konu hakkında son gelişmeler...