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Cibali Karakolu adlı tiyatro oyunuyla ilgili hangi bilgi doğrudur?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.10.2023 Güncelleme Tarihi: 08.10.2023
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Cibali Karakolu adlı tiyatro oyunuyla ilgili hangi bilgi doğrudur?

"Cibali Karakolu" adlı tiyatro oyunuyla ilgili hangi bilgi doğrudur?'' sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri tarafından aratılmaya başlandı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster yarışması izleyicisiyle buluştu. Programda yer alan ilginç sorular izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte ""Cibali Karakolu" adlı tiyatro oyunuyla ilgili hangi bilgi doğrudur?" sorusunun cevabı...

ATV'nin en çok izlenen ve merak edilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de heyecanlı anlar yaşanmaya devam ediyor. Kim Milyoner olmak İster yarışmasının yeni bölümü yine izlenme rekorları kırdı ve yarışmadaki sorular izleyiciler tarafından arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde izleyiciler ''Cibali Karakolu" adlı tiyatro oyunuyla ilgili hangi bilgi doğrudur?'" sorusunun cevabını aratmaya başladı.

SORU:"Cibali Karakolu" adlı tiyatro oyunuyla ilgili hangi bilgi doğrudur?

A:Yazarı Nejat Uygur'dur

B:Filminde Kemal Sunal başroldedir

C:Hikayesi İzmir'de geçer

D:Fransızca bir oyundan uyarlanmıştır

CEVAP:D

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