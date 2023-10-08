ATV'nin en çok izlenen ve merak edilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de heyecanlı anlar yaşanmaya devam ediyor. Kim Milyoner olmak İster yarışmasının yeni bölümü yine izlenme rekorları kırdı ve yarışmadaki sorular izleyiciler tarafından arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde izleyiciler ''Cibali Karakolu" adlı tiyatro oyunuyla ilgili hangi bilgi doğrudur?'" sorusunun cevabını aratmaya başladı.