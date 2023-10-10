Şarkıcı Banu Parlak'ın güzellik merkezi kurşunlanmıştı! Flaş gelişme
Şarkıcı Banu Parlak’ın Bahçeşehir'de bulunan güzellik merkezine aynı gün içinde iki kez silahlı saldırı düzenlenmiş, 5 kurşunun isabet ettiği merkezde maddi hasar meydana gelmişti. Olayın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Parlak, saldırıdan Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ı sorumlu tutmuştu. 5 şüpheli eş zamanlı operasyonla yakalandı. İşte son gelişmeler...
Şarkıcı Banu Parlak'ın Bahçeşehir 1. Kısım Doğa Parkı'ndaki güzellik merkezi 1 Ekim'de saat 02.00 ve 04.30 sıralarında kurşunlanmıştı.
Aynı gün içerisinde iki kez kurşunlanan iş yerinde kimse yaralanmazken maddi hasar meydana gelmişti.
Saldırıların motosikletli 2 kişi tarafından gerçekleştirildiği belirlenmiş, polis saldırganları yakalamak için araştırma başlatmıştı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Banu Parlak saldırıdan Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ı sorumlu tutmuştu.
Olayın öncesinde Dilan Polat'ın kendisini aradığını söyleyerek, şöyle konuşmuştu:
"Olaydan önce Dilan Polat beni aradı, 'Sıla'yı içeri aldılar, Engin'i ve beni de alacaklar bizim hakkımızda paylaşım yapma, çocuğun var yapma' diyerek beni tehdit etti. Bu olayın öncesi de var, Halil İbrahim K. isimli bir arkadaştan güzellik merkezi açmak için borç alıyorlar. Bu kişi parasını istediğinde de 'Banu Parlak'ı vur paranı verelim' diyorlar ama Halil İbrahim K. reddettiği için dizinden vuruyorlar. Önlem alınmadı ve son olarak dükkânım kurşunlandı. Sırada ne var? Ölmem mi gerekiyor? Tek başına çocuk bakan bir kadınım, korkuyorum. Bu insanların yakamdan düşmesini ve can güvenliğimin alınmasını istiyorum."
Olayın ardından Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında eylemi gerçekleştirdiği tespit edilen şüphelilere karşı 5 Ekim'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. 5 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasıyla adliyeye sevk edilen şüpheliler savcılık ifadelerinin ardından 'Suç örgütüne üye olmak', 'Örgüt faaliyeti kapsamında silahla tehdit' ve 'Mala zarar verme' suçlarından tutuklanmaları istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
Hakimlik 5 şüphelinin de tutuklanmasına karar verdi.
'BİR ŞEY OLURSA POLAT ÇİFTİ SORUMLUDUR'
Banu Parlak, geçen günlerde sosyal medyadan yaptığı videolu açıklamasında, Dilan Polat'la aralarında yaşananları anlatarak, "Bazı söylemler dolaşıyor günlerdir bir gencin çıkıp iddia ettiği şeyler üzerine can güvenliğimin olmadığını düşünüyorum. Ben tek başıma çocuk büyütüyor, ayakta duruyorum. Bir anneyi silah ile vurdurmak istemek ne demek. Başıma bir şey gelirse sorumlusu Dilan Polat ve Engin Polat'tır. Kamu oyununa duyurulur. Adalet gerekeni yapacaktır. Yasal süreçten hepinizi haberdar edeceğim" demişti.
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