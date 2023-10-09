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Safir yeni bölüm tekrarı izle! ATV Safir 6. bölümde neler oldu?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.10.2023 Güncelleme Tarihi: 09.10.2023
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Safir yeni bölüm tekrarı izle! ATV Safir 6. bölümde neler oldu?

İlhan Şen ve Özge Yağız'ın başrollerini üstlendiği, karmaşık ve dramatik hikayesiyle dikkat çeken Safir dizisi, ATV ekranlarında izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Ateş, Yaman ve Okan adlı üç kardeşin hayatlarını merkezine alan bu dizi, 6. bölümüyle ekranlara geldi. İzleyiciler, Safir dizisinin yeni bölümüne ilişkin detayaları araştırıyor.

İlhan Şen ve Özge Yağız'ın başrollerini üstlendiği, karmaşık ve dramatik hikayesiyle dikkat çeken Safir dizisi, ATV ekranlarında izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Ateş, Yaman ve Okan adlı üç kardeşin hayatlarını merkezine alan bu dizi, 6. bölümüyle ekranlara gelecek. İzleyiciler, Safir dizisinin yeni bölümüne ilişkin detayları araştırıyor. İşte merak edilenler...

SAFİR HER HAFTA SAAT KAÇTA?

Safir 'Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi' yeni bölümüyle Pazartesi 20.00'de atv'de.

SAFİR 6. BÖLÜM TEKRAR İZLE!

ATV'nin sevilen dizisi Safir'i kaçıranlar ya da yeniden izlemek isteyenler "https://www.atv.com.tr/safir/bolumler" adresi üzerinden ulaşabilirler.

6. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ateş, Feraye'yi bıraktığı zor durumdan ötürü Yaman'a kızıp, Feraye'nin yanında durur. O bilmesi gereken her şeyi zaten biliyordur. Ve Yaman'a rağmen kına gerçekleşir. Kına gecesinin sonunda Bade, Feraye'yle Ateş'in konuşmalarını duyar ve bebek mevzusunu öğrenir. Ateş, Bade'nin duyduğunu son anda fark eder. Şimdi ne olacaktır? Bu büyük sırra ortak olan Bade ne yapacaktır?

Yaman'ın psikolojik şiddetine dayanamaz hale gelen Feraye kınadan sonra bir de Gülfem'in ezici konuşmasına maruz kalınca kaçıp kurtulmak ister ama nasıl yapacağını bilmiyordur. Hazal bir çözüm yolu bulur. Feraye herkesi ve her şeyi arkasında bırakıp gidebilecek midir?

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