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2018'de doğumundan kısa süre sonra ölen yavrusunu 17 gün ve yaklaşık 1600 kilometre yanında taşıyan "Tahlequah" hangisidir?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.10.2023 Güncelleme Tarihi: 08.10.2023
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2018’de doğumundan kısa süre sonra ölen yavrusunu 17 gün ve yaklaşık 1600 kilometre yanında taşıyan Tahlequah hangisidir?

ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan "2018'de, doğumundan kısa süre sonra ölen yavrusunu 17 gün ve yaklaşık 1600 kilometre yanında taşıyan "Tahleguah" hangisidir?" sorusunun cevabı merak uyandırdı. Sevilen yarışmanın izleyicileri arama motorlarında sorunun cevabını hızla araştırmaya başladı. İşte merak edilen sorunun cevabı...

"2018'de, doğumundan kısa süre sonra ölen yavrusunu 17 gün ve yaklaşık 1600 kilometre yanında taşıyan "Tahleguah" hangisidir?" sorusunun cevabı Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının izleyicisi tarafından hızla aratılmaya başlandı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu ATV ekranlarının en çok kazandıran yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan sorular sıklıkla ekranları başındaki izleyicinin merakını uyandırıyor. Peki "2018'de, doğumundan kısa süre sonra ölen yavrusunu 17 gün ve yaklaşık 1600 kilometre yanında taşıyan "Tahleguah" hangisidir?" şeklinde sorulan sorunun cevabı ne?

SORU:2018'de, doğumundan kısa süre sonra ölen yavrusunu 17 gün ve yaklaşık 1600 kilometre yanında taşıyan "Tahleguah" hangisidir?

A:Habeş maymunu
B:Deniz kaplumbağası
C:Titikaka kurbağası
D:Katil balina

CEVAP:D

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