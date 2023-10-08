2018'de doğumundan kısa süre sonra ölen yavrusunu 17 gün ve yaklaşık 1600 kilometre yanında taşıyan "Tahlequah" hangisidir?

"2018'de, doğumundan kısa süre sonra ölen yavrusunu 17 gün ve yaklaşık 1600 kilometre yanında taşıyan "Tahleguah" hangisidir?" sorusunun cevabı Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının izleyicisi tarafından hızla aratılmaya başlandı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu ATV ekranlarının en çok kazandıran yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan sorular sıklıkla ekranları başındaki izleyicinin merakını uyandırıyor. Peki "2018'de, doğumundan kısa süre sonra ölen yavrusunu 17 gün ve yaklaşık 1600 kilometre yanında taşıyan "Tahleguah" hangisidir?" şeklinde sorulan sorunun cevabı ne?