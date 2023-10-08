Şener Şen 1980'lerde gösterime girmiş filmlerinden hangisinin hemen hemen her sahnesinde gözlüklü olarak görünür?
MAGAZİN ahaber.com.tr
ATV'nin en çok izlenen ve merak edilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de heyecanlı anlar yaşanmaya devam ediyor. Kim Milyoner olmak İster yarışmasının yeni bölümü yine izlenme rekorları kırdı ve yarışmadaki sorular izleyiciler tarafından arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde izleyiciler ''Şener Şen 1980'lerde gösterime girmiş filmlerinden hangisinin hemen hemen her sahnesinde gözlüklü olarak görünür?'' sorusunun cevabını aratmaya başladı.
"Şener Şen 1980'lerde gösterime girmiş filmlerinden hangisinin hemen hemen her sahnesinde gözlüklü olarak görünür?'' sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri tarafından aratılmaya başlandı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster yarışması izleyicisiyle buluştu. Programda yer alan ilginç sorular izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte "Şener Şen 1980'lerde gösterime girmiş filmlerinden hangisinin hemen hemen her sahnesinde gözlüklü olarak görünür?" sorusunun cevabı...
SORU:Şener Şen 1980'lerde gösterime girmiş filmlerinden hangisinin hemen hemen her sahnesinde gözlüklü olarak görünür?
A:Çiçek Abbas
B:Selamsız Bandosu
C:Milyarder
D:Namuslu
CEVAP:D
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- TDK tarafından kabul edilen Türk Kodlama Sistemi'ne göre, "Ö" harfi kodlanırken hangi ilin bir ilçesinin adı söylenir?
- İsot Reçeli Tarifi: Şanlıurfa'nın lezzet ve şifa bombası! Kahvaltıların en acı tadı!
- 45 yaşında bile 25 yaşında görünmenin sırrı! 1-2 damlası yeterli: E vitamini, kolajen, omega 3, 6 ve 9 yağ asitleri içinde yok yok!
- Hastane online iş başvuru ekranı İŞKUR | Ekim 2023'te 81 ilde 18 yaş üstü yüzlerce personel alınacak! İşte şartları ve kontenjanları...
- Kasımpaşa-Fenerbahçe maçı sonucu | 8 Ekim Pazar Kasımpaşa-FB mücadelesi kaç kaç bitti?
- Vücutta virüs bırakmıyor! Limon ve greyfurttan 10 kat daha etkili!
- KYK ek tercih yurt başvuru sonuçları açıklandı mı? KYK ek tercih sonuçları ne zaman açıklanır?
- SON DAKİKA | Başkan Erdoğan Kabine'yi topluyor! Emekli maaşı düzenlemesine son dokunuş…
- Sürekli uçuğunuz çıkıyorsa nedeni bu olabilir! HSV-1 virüsüne karşı ağrı ve acıyı silip atacak doğal reçete!
- 2. torba yasa maddeleri açıldı! Milyonlara 5 müjde sıralandı! 2000 sigortalıya erken emeklilik, en düşük emekli maaşına ara zam, taşerona kadro,...
- 1. ara tatil ne zaman başlayacak? Okullarda ilk ara tatil hangi tarihte başlayacak?
- POMEM polis alımı başvurusu ne zaman? 31. Dönem POMEM başvuruları başladı mı?