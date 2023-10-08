"Şener Şen 1980'lerde gösterime girmiş filmlerinden hangisinin hemen hemen her sahnesinde gözlüklü olarak görünür?'' sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri tarafından aratılmaya başlandı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster yarışması izleyicisiyle buluştu. Programda yer alan ilginç sorular izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte "Şener Şen 1980'lerde gösterime girmiş filmlerinden hangisinin hemen hemen her sahnesinde gözlüklü olarak görünür?" sorusunun cevabı...