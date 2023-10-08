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Şener Şen 1980'lerde gösterime girmiş filmlerinden hangisinin hemen hemen her sahnesinde gözlüklü olarak görünür?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.10.2023 Güncelleme Tarihi: 08.10.2023
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Şener Şen 1980’lerde gösterime girmiş filmlerinden hangisinin hemen hemen her sahnesinde gözlüklü olarak görünür?

ATV'nin en çok izlenen ve merak edilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de heyecanlı anlar yaşanmaya devam ediyor. Kim Milyoner olmak İster yarışmasının yeni bölümü yine izlenme rekorları kırdı ve yarışmadaki sorular izleyiciler tarafından arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde izleyiciler ''Şener Şen 1980'lerde gösterime girmiş filmlerinden hangisinin hemen hemen her sahnesinde gözlüklü olarak görünür?'' sorusunun cevabını aratmaya başladı.

"Şener Şen 1980'lerde gösterime girmiş filmlerinden hangisinin hemen hemen her sahnesinde gözlüklü olarak görünür?'' sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri tarafından aratılmaya başlandı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster yarışması izleyicisiyle buluştu. Programda yer alan ilginç sorular izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte "Şener Şen 1980'lerde gösterime girmiş filmlerinden hangisinin hemen hemen her sahnesinde gözlüklü olarak görünür?" sorusunun cevabı...

SORU:Şener Şen 1980'lerde gösterime girmiş filmlerinden hangisinin hemen hemen her sahnesinde gözlüklü olarak görünür?

A:Çiçek Abbas
B:Selamsız Bandosu
C:Milyarder
D:Namuslu

CEVAP:D

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