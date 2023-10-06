Yalı Çapkını canlı izle! Yalı Çapkını 40. bölüm anlık, kesintisiz, full HD, canlı yayın izleme ekranı! Seyran'ın eğlenmesi Ferit'i çileden çıkarır!
Star TV'nin büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi Yalı Çapkını, 40. bölümü ile izleyicileri il buluşmaya hazırlanıyor. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrollerini paylaştığı dizi son bölümüyle de büyük merak uyandırıyor. Dizi severler, Yalı Çapkını'nın 40. bölümünde neler olacağını ve karakterlerin yaşayacağı yeni olayları heyecanla bekliyorlar. İşte Yalı Çapkını 40. bölüm anlık, kesintisiz, full HD, canlı yayın izleme ekranı...
Star TV'nin büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi Yalı Çapkını, 40. bölümü ile izleyicileri il buluşmaya hazırlanıyor. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrollerini paylaştığı dizi son bölümüyle de büyük merak uyandırıyor. Dizi severler, Yalı Çapkını'nın 40. bölümünde neler olacağını ve karakterlerin yaşayacağı yeni olayları heyecanla bekliyorlar. İşte Yalı Çapkını 40. bölüm anlık, kesintisiz, full HD, canlı yayın izleme ekranı...
YALI ÇAPKINI YENİ BÖLÜMÜ SAAT KAÇTA?
Yalı Çapkını, 40. Bölümüyle 6 Ekim Cuma akşamı saat 20.00'de ekrana gelecek.
YALI ÇAPKINI CANLI İZLE!
Yalı Çapkını dizisinin 40. bölümünü canlı olarak Star TV'nin canlı izle ekranından izleyebilirsiniz.
40. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Marmaris'te yeni bir mağaza açmak üzere harekete geçen Halis Ağa, Nükhet'in de isteğiyle bu iş için Ferit ve Kaya'yı görevlendirir. Seyran, Suna, Asuman ve Abidin'in de plana dahil olmasıyla birlikte ekip soluğu Marmaris'te alır. Yalıda ise Nükhet, Kazım Ağa'yı idare etmeye çalışır ancak Kazım'ın talepleri gitgide artmaktadır.
Orhan her şeyi boşvermişken ona tek iyi gelen Dicle ile geçirdiği zaman olur. Marmaris'te gönlünce eğlenen Seyran'ın hareketlerinden rahatsız olan Ferit; onu dizginlemeye çalışır. Suna, Abidin'e içindekileri döker. Kaya'nın yaptığı sürpriz Seyran ve Ferit'i bir anlaşmazlığa sürükler.
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