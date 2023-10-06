Yalı Çapkını canlı izle! Yalı Çapkını 40. bölüm anlık, kesintisiz, full HD, canlı yayın izleme ekranı! Seyran’ın eğlenmesi Ferit’i çileden çıkarır!

40. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Marmaris'te yeni bir mağaza açmak üzere harekete geçen Halis Ağa, Nükhet'in de isteğiyle bu iş için Ferit ve Kaya'yı görevlendirir. Seyran, Suna, Asuman ve Abidin'in de plana dahil olmasıyla birlikte ekip soluğu Marmaris'te alır. Yalıda ise Nükhet, Kazım Ağa'yı idare etmeye çalışır ancak Kazım'ın talepleri gitgide artmaktadır.