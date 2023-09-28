28 Eylül 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Magazin Haberleri Harry Potter filminin efsanelerinden Albus Dumbledore hayatını kaybetti! Michael Gambon kimdir?

Harry Potter filminin efsanelerinden Albus Dumbledore hayatını kaybetti! Michael Gambon kimdir?

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 28.09.2023 Güncelleme Tarihi: 28.09.2023
ABONE OL
Harry Potter filminin efsanelerinden Albus Dumbledore hayatını kaybetti! Michael Gambon kimdir?

Harry Potter serisinde Albus Dumbledore karakterine hayat veren aktör Michael Gambon 82 yaşında hayatını kaybetti. İngiliz-İrlandalı aktör Michael Gambon oyunculuğa 1960'ların başında başlamıştı. İşte detaylar...

Dünyanın dört bir yanındaki izleyiciler tarafından "Harry Potter" film serisinde bilge profesör Albus Dumbledore rolüyle tanınan İngiliz-İrlandalı aktör Michael Gambon , 82 yaşında hayatını kaybetti.

ÇOK SAYIDA FİLME ROL ALDI

Gambon oyunculuğa 1960'ların başında sahnede başladı ve daha sonra televizyon ve sinemaya geçti.

Dikkate değer film rolleri arasında, 1989'da Peter Greenaway'in "Aşçı, Hırsız, Karısı ve Sevgilisi" filmindeki psikotik bir mafya lideri ve 2010'da Tom Hooper'ın "Kralın Konuşması" filmindeki yaşlı Kral George V yer alıyor.

Ancak en çok bilinen rolü, 2004'te Richard Harris'in yerine geçtikten sonra sekiz filmlik serinin üçüncü filminden devraldığı "Harry Potter" serisindeki Dumbledore rolüydü.

Michael John Gambon, 19 Ekim 1940'ta Dublin'de terzi bir anne ve mühendis bir babanın çocuğu olarak dünyaya geldi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA