Harry Potter filminin efsanelerinden Albus Dumbledore hayatını kaybetti! Michael Gambon kimdir?

Ancak en çok bilinen rolü, 2004'te Richard Harris'in yerine geçtikten sonra sekiz filmlik serinin üçüncü filminden devraldığı "Harry Potter" serisindeki Dumbledore rolüydü.

Michael John Gambon, 19 Ekim 1940'ta Dublin'de terzi bir anne ve mühendis bir babanın çocuğu olarak dünyaya geldi.