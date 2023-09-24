24 Eylül 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Magazin Haberleri Kibariye kendi kendini ele verdi! Herkes zayıfladı sanmıştı gerçek şoke etti

Kibariye kendi kendini ele verdi! Herkes zayıfladı sanmıştı gerçek şoke etti

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 24.09.2023
ABONE OL
Kibariye kendi kendini ele verdi! Herkes zayıfladı sanmıştı gerçek şoke etti

Kibariye sosyal medyanın diline düştü! Aldığı kiloları photoshopla saklamaya çalışan usta şarkıcı, konserden sonra paylaştığı video ile gerçek halini ele verdi. Kibariye’nin zayıfladığını düşünen takipçileri, “Hiç gerek yok böyle şeylere” derken kimi takipçisi ise "Biz seni her halinle seviyoruz Kiboş" yorumunu yazdı. İşte o paylaşımlar...

Yaptığı photoshopu kendi kendine ifşa eden Kibariye sosyal medyanın diline düştü!

Kulisinden fotoğrafını paylaşan Kibariye'nin incecik halini gören zayıfladı sandı ama videoyu izledikten sonra "Sende mi Kiboş" demeden edemedi...

Karavan pozunu sevenleriyle paylaşan ve incecik olduğu görünen Kibariye daha sonra konser anlarını yayınladı.

Videoda aldığı kilolar belli olan şarkıcı sosyal medyanın diline düşmekten kurtulamadı...

Sanatçının photoshoplu paylaşımına "Biz seni her halinle seviyoruz Kiboş", "Hiç gerek yok böyle şeylere" yorumları yağdı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA