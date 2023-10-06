CANLI İZLE: Ateş Kuşları 26. bölüm anlık, kesintisiz, full HD, 4K canlı yayın izleme ekranı! Gülayşe neden Kara’yı seçti?

26. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kara'nın böbreği iflas eder. Gülayşe ise bu sayılı günleri kalmış adama evlilik teklifi eder. Oysa Barbaros'un yüzüğünü aynı ona olan aşkı gibi hala yüreğinde saklıyor. Peki tüm bunlara rağmen Gülayşe neden Kara'yı seçti? Barbaros, Gülayşe'nin başkasına evet dediğini duyunca bütün gemileri yakmayacak mı?