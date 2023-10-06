CANLI İZLE: Ateş Kuşları 26. bölüm anlık, kesintisiz, full HD, 4K canlı yayın izleme ekranı! Gülayşe neden Kara'yı seçti?
ATV'nin izleyici tarafından sevilen dizisi Ateş Kuşları, yeni sezonda 26. bölümü ile ekranlara döndü. Bu popüler dizinin yeni bölümü, dizi severler tarafından büyük bir merakla bekleniyordu. Hande Soral ve Görkem Sevindik gibi yetenekli oyuncuların yer aldığı Ateş Kuşları'nın 26. bölümü, heyecan dolu sahneleri ve sürpriz gelişmeleriyle izleyicilere keyifli anlar yaşattı. İşte Ateş Kuşları 26. bölüm anlık, kesintisiz, full HD, 4K canlı yayın izleme ekranı...
Ateş Kuşları, etkileyici hikayesi ve duygu dolu sahneleriyle dikkat çekiyor. Yeni sezonu heyecanla beklenen dizi, 26. bölümüyle 6 Ekim Cuma günü izleyiciyle buluştu. Ateş Kuşları'nın 26. bölümünde neler olacağı, karakterlerin yaşayacağı yeni maceralar ve gelişmeler merakla bekleniyor. Dizi severler, bu bölümde neler yaşandığını ve hikayenin nasıl ilerleyeceğini öğrenmek için sabırsızlanıyorlar. İşte 26. bölüme ilişkin detaylar...
ATV 26. BÖLÜM SAAT KAÇTA?
ATV ekranlarının sevilen dizisi 'Ateş Kuşları', 26. Bölümüyle 6 Ekim Cuma akşamı saat 20.00'de atv'de ekrana gelecek.
26. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Kara'nın böbreği iflas eder. Gülayşe ise bu sayılı günleri kalmış adama evlilik teklifi eder. Oysa Barbaros'un yüzüğünü aynı ona olan aşkı gibi hala yüreğinde saklıyor. Peki tüm bunlara rağmen Gülayşe neden Kara'yı seçti? Barbaros, Gülayşe'nin başkasına evet dediğini duyunca bütün gemileri yakmayacak mı?
Gülayşe, Feza'yı yakalamak için yem olacaktır. Ama onun için dünyayı yakmaya hazır Barbar, Gülayşe'nin tehlikeye girmesine nasıl izin verecek? Gülayşe bunu gizleyerek yapabilecek mi? Üstelik Barbar, Hacer'le Hacı Hafız'ın korumalık teklifini kabul etmişken!
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- CANLI İZLE: Ateş Kuşları 26. bölüm anlık, kesintisiz, full HD, 4K canlı yayın izleme ekranı! Gülayşe neden Kara'yı seçti?
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