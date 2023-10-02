Banu Parlak’ın güzellik merkezine silahlı saldırı! Dilan Polat ve Engin Polat’ı işaret etti

'ÇOCUĞUN VAR YAPMA' TEHDİDİ

Banu Parlak, olayın öncesinde Dilan Polat'ın kendisini aradığını söyleyerek, şöyle konuştu:

"Olaydan önce Dilan Polat beni aradı, 'Sıla'yı içeri aldılar, Engin'i ve beni de alacaklar bizim hakkımızda paylaşım yapma, çocuğun var yapma' diyerek beni tehdit etti. Bu olayın öncesi de var, Halil İbrahim K. isimli bir arkadaştan güzellik merkezi açmak için borç alıyorlar. Bu kişi parasını istediğinde de 'Banu Parlak'ı vur paranı verelim' diyorlar ama Halil İbrahim K. reddettiği için dizinden vuruyorlar. Önlem alınmadı ve son olarak dükkânım kurşunlandı. Sırada ne var? Ölmem mi gerekiyor? Tek başına çocuk bakan bir kadınım, korkuyorum. Bu insanların yakamdan düşmesini ve can güvenliğimin alınmasını istiyorum."