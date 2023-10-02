3 ayda hazırlandı! Bülent Ersoy’un çantası gündem oldu! Resmen servet değerinde

Kendisine özel stilleştirilen sahne kostümleriyle her zaman zirvede olan Ersoy, şıklığıyla görenleri kendine hayran bıraktı. Diva Bülent Ersoy'un üzerinde titizlikle çalıştığı ve sır gibi sakladığı yepyeni bir eserin klip çekimi için özel jet ile İbiza'ya gideceği söyleniyor.