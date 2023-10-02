3 ayda hazırlandı! Bülent Ersoy'un çantası gündem oldu! Resmen servet değerinde
Diva Bülent Ersoy 3 ayda hazırlanan çantasıyla gündeme oturdu! Ünlü sanatçıya dünyanın en kıymetli mermerinden yapılan, Afyonlu ustaların el emeği olan 3 milyon TL’lik mermer çanta hediye edildi.
Türk Sanat Müziği'nin yaşayan efsanesi, attığı her adım ile olay yaratan Türkiye'nin divası Bülent Ersoy, Afyon Karahisar'da dev sahnesiyle ayakta alkışlandı.
Kendisine özel stilleştirilen sahne kostümleriyle her zaman zirvede olan Ersoy, şıklığıyla görenleri kendine hayran bıraktı. Diva Bülent Ersoy'un üzerinde titizlikle çalıştığı ve sır gibi sakladığı yepyeni bir eserin klip çekimi için özel jet ile İbiza'ya gideceği söyleniyor.
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