Serenay Sarıkaya’nın annesi Cansu Tosun’un babasıyla yakalanmıştı! ’Yasak aşk’ skandalında ipler koptu





BABASINA TEPKİ KOYDU!

İddialara göre Cansu Tosun, aldatılan annesi Serpil Tosun'un bu dönemde en büyük destekçisi oldu. Annesinin yanından bir an olsun ayrılmayan güzel oyuncu, babası Kenan Tosun'la da ipleri kopardı. Babası ile görüşmeyi kesen Cansu Tosun, bu olayın ardından babasını sildi. Cansu tosun babasının yüzünü görmek dahi istemiyor.