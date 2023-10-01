Serenay Sarıkaya'nın annesi Cansu Tosun'un babasıyla yakalanmıştı! 'Yasak aşk' skandalında ipler koptu
Serenay Sarıkaya’nın annesi Ümran Seyhan’la “yasak aşk” yaşayan Kenan Tosun’u ailesi de sildi. Bu durumdan oldukça etkilenen Cansu Tosun, iddialara göre annesi Serpil Tosun’un yanında yer alarak, babasını hayatından çıkardı.
Magazin dünyası Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan'ın Cansu Tosun'un evli babasıyla aşk yaşamasının ardından bir anda ayağa kalkmıştı. Ümran Seyhan ve Kenan Tosun, Nişantaşı'nda sarmaş dolaş görüntülenmişti.
Yaşananların ardından gözlerin çevrildiği anne Serpil Tosun, "Her şey doğru! Konuşacak bir durum yok. Onları Allah'a havale ediyorum" diyerek veryansın etmişti.
Serenay Sarıkaya annesinin yaşadığı bu aşkla ilgili tek kelime etmezken, Cansu Tosun ise katıldığı bir davette gazetecilerin bu aşkı sorması üzerine, "Bana benimle ilgili soru sorabilirsiniz" diyerek soruları geçiştirmişti.
BABASINA TEPKİ KOYDU!
İddialara göre Cansu Tosun, aldatılan annesi Serpil Tosun'un bu dönemde en büyük destekçisi oldu. Annesinin yanından bir an olsun ayrılmayan güzel oyuncu, babası Kenan Tosun'la da ipleri kopardı. Babası ile görüşmeyi kesen Cansu Tosun, bu olayın ardından babasını sildi. Cansu tosun babasının yüzünü görmek dahi istemiyor.
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