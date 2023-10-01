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Ahmet Talha Dağlı kimdir, kaç yaşında, nereli? Kim Milyoner Olmak İster'de Ahmet Talha Dağlı kazandı mı, ne kadar, kaç TL kazandı?

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 01.10.2023
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Ahmet Talha Dağlı kimdir, kaç yaşında, nereli? Kim Milyoner Olmak İster’de Ahmet Talha Dağlı kazandı mı, ne kadar, kaç TL kazandı?

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla milyonları ATV ekranlarına bağlayan Kim Milyoner Olmak İster yarışması bu akşam 1 milyon liralık soru ile başlayacak. Geçtiğimiz hafta yarışma boyunca başarılı bir performans gösteren Ahmet Talha Dağlı 500 bin TL değerindeki soruyu doğru bilerek 1 milyon TL’lik soruyu görmeye hak kazanmıştı. Şimdi ise tüm Türkiye bu genç yarışmacının kim olduğunu merak ediyor.

ATV'de Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla reyting rekorları kıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster yarışması 1 Ekim 2023 Pazar günü yani bu akşam yeniden herkesi ekranlara kilitleyecek. Geçtiğimiz hafta 500 bin TL değerindeki soruya doğru yanıt veren Ahmet Talha Dağlı isimli yarışmacı ise bu hafta 1 milyon liralık soruyu görmeye hak kazandı. Yarışmanın hayranları ise bu akşam hem 1 milyon liralık sorunun cevabını hem de soruyu açtırmaya hak kazanan Ahmet Talha Dağlı'nın kim olduğunu merak ediyor. İşte Kim Milyoner Olmak İster Ahmet Talha Dağlı kimdir, kaç yaşında, nereli sorusunun merak edilen cevabı…

AHMET TALHA DAĞLI KİMDİR

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 1 milyonluk soruyu görmeye hak kazanan ve bu akşam 1 milyon değerindeki soru ile yarışmaya devam edecek Ahmet Talha Dağlı 19 Yaşında. Boğaziçi Üniversitesi'nde Ekonomi Bölümü öğrencisi olarak eğitim hayatını sürdüren Dağlı, yarışmaya katılarak genel kültür bilgisini göstermeyi hedefliyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER 500 BİN TL'LİK SORU NEYDİ

Başarılı bir performans sergileyen Ahmet Talha Dağlı 500 bin TL değerindeki "Türkiye'de başbakanlık veya cumhurbaşkanlığı yapmış bu dört kişiden hangisinin tam adı yanlış yazılmıştır?" sorunda hem yarı yarıya, hem de çift cevap joker hakkını kullanarak C şıkkı Mahmut Turgut Özal cevabını vererek 500 TL'lik para ödülünü almaya hak kazandı.

Bu akşam ise 1 milyon TL ve 1 milyonluk soruyu aşması halinde 5 milyonluk soruyu görmeye hak kazanacak.

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