Ahmet Talha Dağlı kimdir, kaç yaşında, nereli? Kim Milyoner Olmak İster’de Ahmet Talha Dağlı kazandı mı, ne kadar, kaç TL kazandı?

KİM MİLYONER OLMAK İSTER 500 BİN TL'LİK SORU NEYDİ

Başarılı bir performans sergileyen Ahmet Talha Dağlı 500 bin TL değerindeki "Türkiye'de başbakanlık veya cumhurbaşkanlığı yapmış bu dört kişiden hangisinin tam adı yanlış yazılmıştır?" sorunda hem yarı yarıya, hem de çift cevap joker hakkını kullanarak C şıkkı Mahmut Turgut Özal cevabını vererek 500 TL'lik para ödülünü almaya hak kazandı.

Bu akşam ise 1 milyon TL ve 1 milyonluk soruyu aşması halinde 5 milyonluk soruyu görmeye hak kazanacak.