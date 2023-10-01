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Güneş Sistemi'nde gezegenine oranla en büyük uydu hangisidir?

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 01.10.2023 Güncelleme Tarihi: 01.10.2023
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Güneş Sistemi’nde gezegenine oranla en büyük uydu hangisidir?

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla milyonları ATV ekranlarına bağlayan Kim Milyoner Olmak İster yarışması bu akşam 1 milyon liralık soru ile başladı. İşte milyonların merak ettiği soru ve yanıtı…

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