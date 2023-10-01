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16 Ocak 1995'te tedavüle çıkan 1.000.000 TL'lik banknotun arka yüzünde hangisinin panaromik bir görünümü vardır?

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Giriş Tarihi: 01.10.2023 Güncelleme Tarihi: 01.10.2023
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16 Ocak 1995’te tedavüle çıkan 1.000.000 TL’lik banknotun arka yüzünde hangisinin panaromik bir görünümü vardır?

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla milyonları ATV ekranlarına bağlayan Kim Milyoner Olmak İster yarışması tüm hızı ile devam ediyor. İşte yeni yarışmacı ve merak edilen soru...

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