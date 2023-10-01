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Kullanmakta olduğumuz takvime göre hangisinin gerçekleştiği yıl, artık bir yıla denk gelmiştir?

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 01.10.2023 Güncelleme Tarihi: 01.10.2023
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Kullanmakta olduğumuz takvime göre hangisinin gerçekleştiği yıl, artık bir yıla denk gelmiştir?

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla milyonları ATV ekranlarına bağlayan Kim Milyoner Olmak İster yarışması tüm hızı ile devam ediyor. İşte yeni yarışmacı ve merak edilen soru...

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