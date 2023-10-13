Ateş Kuşları canlı izle 13 Ekim Cuma 📺 | Ateş Kuşları 27. bölüm full HD, kesintisiz, anlık, 4K canlı yayın izleme ekranı! Delirmiş bir Barbar neler yapabilir?

27. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ölmek için yaşamış birinin elinden ölümü çekip alırsanız ne olur? Kara, yaşaması için ona bir sebep vermek isteyen Gülayşe'nin uzattığı eli, tutacak mı? Kara, Köksüzler'in yüreğinde bıraktığı yarası hala kanasa da, şimdi içinde Ali'den bir parça taşır. Ve sonunda ondan aldıkları canı zorla geri veren kardeşleriyle yüzleşir. Bu hesaplaşma geleceğe dair umut verir ancak 23 yıllık yaranın izinin geçmesi ne kadar sürer?