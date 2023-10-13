Ateş Kuşları canlı izle 13 Ekim Cuma 📺 | Ateş Kuşları 27. bölüm full HD, kesintisiz, anlık, 4K canlı yayın izleme ekranı! Delirmiş bir Barbar neler yapabilir?
Atv'nin popüler dizisi Ateş Kuşları, yeni sezonunun 27. bölümü ile ekranlarda izleyicileriyle buluştu. Başrollerini Hande Soral ve Görkem Sevindik'in üstlendiği dizi, heyecanla beklenen yeni bölümüyle ilgi odağı haline geldi. İzleyiciler, Ateş Kuşları'nın 27. bölümü ile ilgili detayları ve diziye nasıl ulaşabileceklerini araştırıyorlar. İşte Ateş Kuşları 27. bölüm canlı izleme ekranı...
Ateş Kuşları canlı izle aratılmaları hız kazandı. Kardeşlik bağları ve duygu yüklü hikayesiyle kısa sürede seyircinin kalbinde taht kura Atv'nin başarılı dizisi Ateş Kuşları bu akşam 27. bölümüyle ekranlara gelecek. İşte yeni bölüme ilişkin canlı yayın bilgileri...
ATEŞ KUŞLARI HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?
Ateş Kuşları her hafta cuma günü saat 20.00'de Atv ekrnalarında izleyicisiyle buluşuyor.
ATEŞ KUŞLAR CANLI İZLE
Dizinin yeni bölümü başladığında canlı ekranı haberimize eklenecektir.
27. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Ölmek için yaşamış birinin elinden ölümü çekip alırsanız ne olur? Kara, yaşaması için ona bir sebep vermek isteyen Gülayşe'nin uzattığı eli, tutacak mı? Kara, Köksüzler'in yüreğinde bıraktığı yarası hala kanasa da, şimdi içinde Ali'den bir parça taşır. Ve sonunda ondan aldıkları canı zorla geri veren kardeşleriyle yüzleşir. Bu hesaplaşma geleceğe dair umut verir ancak 23 yıllık yaranın izinin geçmesi ne kadar sürer?
Zıpkın'ın, Sare'ye sarılmaları ama bir yandan da Hüma'nın peşinden koşması soru işaretleri yaratır. Zıpkın bir an önce kararını vermelidir çünkü sevgiye ihanet sokak çocuğu raconuna aykırıdır! Gülayşe'nin bir başkasıyla nikahlı görmek Barbar'ı gerçeklerle yüzleştirir. Bu durum sabrını zorlarken bir türlü söz geçiremediği kalbini de alır, Nizam amcasıyla dertleşmeye gider. Ancak Gülayşe'nin Çatal ile hesaplaşmasına engel olmasıyla Barbar'ın sabır taşı çatlar. Delirmiş bir Barbar neler yapabilir?
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