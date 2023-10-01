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Haberler Magazin Haberleri Harry Potter serisinin iki filminde Dumbledore karakterini canlandıran Richard Harris'in, sahip olmasına rağmen unuttuğu, eski bir fotoğrafına bakarken görüp var olduğunu 25 yıl sonra hatırladığı şey hangisidir?

Harry Potter serisinin iki filminde Dumbledore karakterini canlandıran Richard Harris'in, sahip olmasına rağmen unuttuğu, eski bir fotoğrafına bakarken görüp var olduğunu 25 yıl sonra hatırladığı şey hangisidir?

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Giriş Tarihi: 01.10.2023 Güncelleme Tarihi: 01.10.2023
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Harry Potter serisinin iki filminde Dumbledore karakterini canlandıran Richard Harris’in, sahip olmasına rağmen unuttuğu, eski bir fotoğrafına bakarken görüp var olduğunu 25 yıl sonra hatırladığı şey hangisidir?

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