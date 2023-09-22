YALI ÇAPKINI 38. bölüm de neler oldu? Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayımlandı mı?
Yalı Çapkını dizisi, izleyiciler tarafından büyük bir ilgiyle takip edilen ve heyecanla beklenen bir yapım olarak öne çıkıyor. Haziran ayında sezon finali yaparak izleyicilerini merak içinde bırakan dizi, yeni sezonunun ilk bölümüyle ekrana döndü. Özellikle Binnur Kaya ve Tarık Emir Tekin gibi deneyimli oyuncuların kadroya katılması, diziye olan ilgiyi artırdı. Yalı Çapkını'nın 38. bölümü, izleyiciler tarafından heyecanla izlendi. İşte Yalı Çapkını'nın yeni bölüm fragmanına ilişkin detaylar...
Yalı Çapkını dizisi, izleyiciler tarafından büyük bir ilgiyle takip edilen ve heyecanla beklenen bir yapım olarak öne çıkıyor. Haziran ayında sezon finali yaparak izleyicilerini merak içinde bırakan dizi, yeni sezonunun ilk bölümüyle ekrana döndü. Özellikle Binnur Kaya ve Tarık Emir Tekin gibi deneyimli oyuncuların kadroya katılması, diziye olan ilgiyi artırdı. Yalı Çapkını'nın 38. bölümü, izleyiciler tarafından heyecanla izlendi. İşte Yalı Çapkını'nın yeni bölüm fragmanına ilişkin detaylar...
YALI ÇAPKINI YENİ BÖLÜM FRAGMANI GELDİ Mİ?
Yalı Çapkını 39. bölüm fragmanı geldiğinde haberimize eklenecektir.
YALI ÇAPKINI 38. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Binnur Kaya ve Taro Emir Tekin'in ikinci sezonda diziye katılması hikayeyi bambaşka yönde ilerletecek. Nükhet ile Kaya'nın gelişi ile birlikte dengeler değişecek. Özellikle de Ferit ile Kaya arasında büyük bir gerilim yaşanacak. Taro Emir Tekin'in canlandırdığı Kaya karakterinin ortalığı karıştıracağı bir süreç başlıyor. Dizinin hikayesinde Nükhet, yalının tüm kontrolünü eline alarak büyük bir değişimin yaşanmasına neden olacak.
37. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Ferit vurulduktan sonra acil İstanbul'a getirilir. Seyran, Ferit'in yanından ayrılmazken, başta Gülgün olmak üzere herkes Seyran'a çok kızgındır. Ferit'in gireceği ameliyat da risklidir. Suna ise o arbedede Saffet Ağaların evinden kaçmış, Seyran'ın yanındadır ve ona destek olmaktadır.
Hatice, Saffet ve Halis Ağa'yla görüşerek daha fazla kaosun çıkmasını engeller ve Saffet Ağa konusunun kapanmasını sağlar. Ferit'le Seyran'ın aşkı engel tanımazken, Kazım da avantajlı duruma geçer ve bu konumdan yararlanır.
İfakat; Seyran ve Ferit'in birlikteliğini desteklemek zorunda kalır. Seyran ve Ferit birbirlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşarken, yeniden evlenirler. Halis Ağa ise tüm yaşananlardan sonra kızı Nükhet ile torunu Kaya'yı İstanbul'a yanına çağırır.
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- YALI ÇAPKINI 38. bölüm de neler oldu? Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayımlandı mı?
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