YALI ÇAPKINI 38. bölüm de neler oldu? Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayımlandı mı?

YALI ÇAPKINI 38. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Binnur Kaya ve Taro Emir Tekin'in ikinci sezonda diziye katılması hikayeyi bambaşka yönde ilerletecek. Nükhet ile Kaya'nın gelişi ile birlikte dengeler değişecek. Özellikle de Ferit ile Kaya arasında büyük bir gerilim yaşanacak. Taro Emir Tekin'in canlandırdığı Kaya karakterinin ortalığı karıştıracağı bir süreç başlıyor. Dizinin hikayesinde Nükhet, yalının tüm kontrolünü eline alarak büyük bir değişimin yaşanmasına neden olacak.

37. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ferit vurulduktan sonra acil İstanbul'a getirilir. Seyran, Ferit'in yanından ayrılmazken, başta Gülgün olmak üzere herkes Seyran'a çok kızgındır. Ferit'in gireceği ameliyat da risklidir. Suna ise o arbedede Saffet Ağaların evinden kaçmış, Seyran'ın yanındadır ve ona destek olmaktadır.