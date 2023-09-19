Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman başlayacak 2023? Kuruluş Osman yeni bölüm bu hafta var mı, yok mu?
"Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman başlayacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın başlayacağı tarih hayranları tarafından merak ediliyor. İşte, konu hakkında detaylar...
"Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman başlayacak 2023? Kuruluş Osman yeni bölüm bu hafta var mı, yok mu?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ekranların sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın ekranlara dönüş tarihi merak ediliyor. İşte konu hakkında detaylar...
KURULUŞ OSMAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Kuruluş Osman geçen yıl 5 Ekim tarihinde yeni sezona başlamıştı.
2023 yeni sezonun ne zaman başlayacağı ise henüz netleşmedi. Netleşmesi halinde haberimizde yer vereceğiz.
KURULUŞ OSMAN DİZİSİ KONUSU NEDİR? KURULUŞ OSMAN'DA NELER OLACAK?
Obasını, Yenişehir'e taşıyan Osman Bey, bu şehirde kuracağı devletin temellerini atacaktır. Bu uğurda atılan adımlardan biri 'divan' kurmak olacaktır. Artık mesele anında toplanan 'toy' geride kalmıştır. Osman Bey, Bey'leri ile 'divan' kuracak burada istişarelerde bulunacaktır. Ancak bu 'divan' aynı zamanda, Osman Bey'i içeriden zayıflatmak isteyen dost görünen düşmanlar için kendilerini gösterme alanı olacaktır.
Osman Bey devlet kurma hedefi ile büyüdükçe, daha büyük düşmanlarla mücadele etmek zorunda kalacaktır. İçeride dost gibi görünen düşmanla mücadele eden Osman Bey, dışarıda Bizans ile bir mücadele içine girecektir. Osman Bey, hedefini koymuştur, Bursa ve İznik'in yolunu açacak olan Marmara Hisarı'nın fethi!
KOMUTAN MUZOLAN ZAFER İÇİN NELERİ GÖZE ALMIŞTIR?
Osman Bey, Tekfur Valens olarak nam salmış Komutan Muzolan'ın her hareketinden haberdar olmaktadır. Komutan Muzolan, Osman Bey'in kendisine çok yakında olduğunun farkındadır, askerlere savunma düzeni alma emri verir. Komutan Muzolan'ın artık tek isteği zafer kazanmaktır, zafer için neleri göze almıştır?
OSMAN BEY'İN KOYUNHİSAR GALİBİYETİ!
Osman Bey ve ordusu iki yandan Muzolan ve ordusuna saldırırlar. Osman Bey ve ordusunu bu saldırıda neler beklemektedir? Osman Bey, Koyunhisar mevkiinde Bizans'ı ve Komutan Muzolan'ın ordusunu ağır bir yenilgiye uğratmıştır. Osman Bey'in bu savaşta galip gelmesinin en büyük etkeni nedir? Osman Bey'in Koyunhisar galibiyeti Bizans'ta ve Anadolu'da büyük yankı uyandırmıştır, onun için her şey asıl şimdi başlamaktadır. Osman Bey yurt tuttuğu yerlerde artık kendi adına hutbe okutacaktır. Bu durum karşısında Konya ve Bizans ne yapacaktır?
DEVLETİN AYAK SESLERİ!
Osman Bey için ateşten gömleği giyme vaktidir, gayrı hür ve müstakil bir beylik olacaktır. Osman Bey atını doludizgin cümle diyara müstakil bir beyliğin beyi olarak sürecektir. Şarkta, Garpta ve cümle Türkmen beyliklerinde bu havadis duyulacaktır.
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