Aldatmak yeni bölüm izle! Aldatmak 38. bölümde bölümde neler oldu?
"Aldatmak" dizisi, yeni bölümleriyle izleyicileri ekrana kilitlemeye devam ediyor. Heyecanla beklenen Aldatmak 38. bölüm, ATV ekranlarında izleyiciyle buluştu. Diziye olan ilgi her geçen gün artarken, izleyiciler bölümler hakkında detayları öğrenmek için internet üzerinde araştırmalar yapıyorlar. İşte Aldatmak 38. bölümüne dair detaylar...
"Aldatmak" dizisi, yeni bölümleriyle izleyicileri ekrana kilitlemeye devam ediyor. Heyecanla beklenen Aldatmak 38. bölüm, ATV ekranlarında izleyiciyle buluştu. Diziye olan ilgi her geçen gün artarken, izleyiciler bölümler hakkında detayları öğrenmek için internet üzerinde araştırmalar yapıyorlar. İşte Aldatmak 38. bölümüne dair detaylar...
ALDATMAK SAAT KAÇTA?
Aldatmak dizi her perşembe saat 20.00'de ATV ekranlarında.
ALDATMAK YENİ BÖLÜM CANLI İZLE📺
38. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Ortaya çıkan sırla birlikte bildiği her şeyi sorgulamaya başlayan Güzide, bu sırrın sadece buzdağının görünen kısmı olduğundan habersizdir. Güzide cevaplar aramaya başlasa da, bu cevaplar pek çok soruyu da beraberinde getirecektir. Bebeğine kavuşan Oylum, Behram'ın durumu konusunda ne hissedeceğini bilememektedir.
Oylum, Kahraman'ın bir ricası sonucu büyük bir karar vermek durumunda kalınca zor bir durumda kalır. Bu karar, Dicleli ailesi ile olan savaşında kartların yeniden dağıtılmasına sebep olacaktır.
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