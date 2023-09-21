Şarkıcı Nazan Öncel ölümden döndü: O adımı atmasaydım...

"O adımı atmasaydım belki de 'Nazan Öncel başına düşen saksı yüzünden Niyazi oldu' diye yazılacaktı" diyen Öncel, mesajına şöyle devam etti:

"Hayat bir pamuk ipliğine bağlı. İyi ki de varsın diyenleriniz çok olsun, güzel bakın kendinize."