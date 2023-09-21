Şarkıcı Nazan Öncel ölümden döndü: O adımı atmasaydım...
Sanatçı Nazan Öncel, evinin bahçesinde ölümden döndü. Başına gelen kazayı sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan Öncel, "O adımı atmasaydım 'Niyazi oldu’ diye yazılacaktı" dedi.
Usta sanatçı Nazan Öncel, önceki gün ölümden döndü.
Öncel, hava almak için İstanbul Kemerburgaz'daki evinin bahçesine çıkar çıkmaz orta kat balkonundaki saksı başını sıyırıp omuzuna çarptı ve yere düştü.
Instagram hesabından saksının fotoğrafını paylaşan şarkıcı, "Biraz hava alayım diyerek bahçeye çıktım. Çıkar çıkmaz benim orta katın balkonundaki koca saksı başımı sıyırıp omuzuma çarparak yere düştü. Görünmez kaza işte" diye yazdı.
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