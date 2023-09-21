Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman yayınlanacak 2023? Kuruluş Osman yeni bölüm bu hafta var mı, olacak mı?
"Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman yayınlanacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kuruluş Osman yeni bölüm bu akşam olacak mı merak ediliyor. Yeni yayın dönemine diziler başlarken, Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman başlayacak merak konusu oldu. Burak Özçivit'in başrolünde yer aldığı Kuruluş Osman yeni sezon bekleniyor. İşte konu hakkında detaylar...
"Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman yayınlanacak 2023? Kuruluş Osman yeni bölüm bu hafta var mı, olacak mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. ATV ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Kuruluş Osman'ın yeni sezon tarihi merak ediliyor. İşte konu hakkında detaylar...
KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Kuruluş Osman 4. sezon, 5 Ekim'de başlamıştı. Ancak Kuruluş Osman yeni sezon tarihi henüz belli olmadı.
KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Osman Bey ve ordusu iki yandan Muzolan ve ordusuna saldırırlar. Osman Bey ve ordusunu bu saldırıda neler beklemektedir? Osman Bey, Koyunhisar mevkiinde Bizans'ı ve Komutan Muzolan'ın ordusunu ağır bir yenilgiye uğratmıştır.
Osman Bey'in bu savaşta galip gelmesinin en büyük etkeni nedir? Osman Bey'in Koyunhisar galibiyeti Bizans'ta ve Anadolu'da büyük yankı uyandırmıştır, onun için her şey asıl şimdi başlamaktadır. Osman Bey yurt tuttuğu yerlerde artık kendi adına hutbe okutacaktır. Bu durum karşısında Konya ve Bizans ne yapacaktır?
Osman Bey için ateşten gömleği giyme vaktidir, gayrı hür ve müstakil bir beylik olacaktır. Osman Bey atını doludizgin cümle diyara müstakil bir beyliğin beyi olarak sürecektir. Şarkta, Garpta ve cümle Türkmen beyliklerinde bu havadis duyulacaktır.
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