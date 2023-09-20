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Biricik Suden'in karın kasları olay oldu! Takipçisine cevap gecikmedi

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 20.09.2023
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Biricik Suden’in karın kasları olay oldu! Takipçisine cevap gecikmedi

MFÖ grubunun solisti Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden, spor salonundan paylaşım yaptı. Sık sık takipçileriyle ağız dalaşına giren ünlü isim, bu kez karın kaslarına gelen yoruma kayıtsız kalamadı.

Hem MFÖ grubu hem de solo albümlerinde dillerden düşmeyen şarkılara imza atan usta müzisyen Mazhar Alanson ile Biricik Suden, 2003'te dünyaevine girmişti.

Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ikiliden 60 yaşındaki Suden, son yıllarda kendini spora verdi; haftanın beş günü spor yaparak, inanılmaz bir görünüme kavuşmuştu.

KARIN KASLARINI GÖSTERDİ

Sosyal medyadan sık sık spor salonundan paylaşımlar yapan ve fit hali ile genç kızlara taş çıkartan Biricik Suden, son paylaşımıyla bir kez daha adından söz ettirmeyi başardı.

Yıllara meydan okuyan Suden, 918 bin takipçisi bulunan Instagram hesabından koltukta uzanırken çekilen bir fotoğrafını yayınlayarak; karın kaslarını gösterdi.

Ünlü ismin kısa sürede 33 binden fazla beğeni alarak sosyal medyada gündem olan bu gönderisine; takipçilerinden yorum yağdı.

TAKİPÇİSİNİN YORUMUNA KAYITSIZ KALAMADI

Kaslı görüntüsünü beğenenler kadar beğenmeyenler de olan Suden, bir takipçisinin mesajına kayıtsız kalamadı.

"Biricik hanım kusura bakmayın ama hiç estetik görünmüyor, neyse yine de emek var bir şey demeyeyim" yorumunu yazan sosyal medya kullanıcısına cevap veren Biricik Suden, şu ifadeleri kullandı:

"Sizin estetik anlayisiniz sadece sizi bağlar, benimki de beni."

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