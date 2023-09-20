Biricik Suden’in karın kasları olay oldu! Takipçisine cevap gecikmedi

TAKİPÇİSİNİN YORUMUNA KAYITSIZ KALAMADI

Kaslı görüntüsünü beğenenler kadar beğenmeyenler de olan Suden, bir takipçisinin mesajına kayıtsız kalamadı.

"Biricik hanım kusura bakmayın ama hiç estetik görünmüyor, neyse yine de emek var bir şey demeyeyim" yorumunu yazan sosyal medya kullanıcısına cevap veren Biricik Suden, şu ifadeleri kullandı:

"Sizin estetik anlayisiniz sadece sizi bağlar, benimki de beni."