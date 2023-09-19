Yıldız Tozu ekibi depremzede çocukların yüzünü güldürdü! Festival tadında bisiklet yarışı
Ahmet Sönmez'in üstlendiği, 24 Karefilm ile Sinehane ortak yapımı olan 'Yıldız Tozu' adlı sinema filmi kapsamında sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirildi. Gaziantep İslahiye Kalyon Konteyner Kent'te, depremzede çocuklar için bisiklet yarışı düzenlendi. Heyecan ve eğlence dolu etkinlikte, 100 bisiklet hediye edildi. Yarışa katılan tüm çocuklara bisikletleri ve ekipmanlar teslim edildi.
24 Karefilm ve Sinehane ortak yapımı olan, Ahmet Sönmez'in yönettiği, Mustafa Kutlu'nun eserinden uyarlanan 'Yıldız Tozu' adlı filmin sosyal sorumluluk projesi kapsamında Gaziantep'te özel bir etkinlik hayata geçirildi.
ÇOCUKLARA 100 BİSİKLET HEDİYE EDİLDİ
İslahiye Kalyon Konteyner kentte, depremzede çocuklar eğlenceli bir gün geçirdi.
Kahramanmaraş, Hatay, Malatya, Diyarbakır'dan da gelen çocuklarla festival havasının yaşandığı etkinlikte bisiklet yarışı da yapıldı.
'Yıldız Tozu Bisiklet Yarışı'na filmin başrol oyuncusu Serdar Özer de katıldı. Özer, duygularını şöyle dile getirdi: "Çocukların mutluluğunda bir nebze de olsa pay sahibi olabilmek kadar insanı mutlu hissettiren başka bir şey olamaz. Dönüş yolunda içimdeki huzurun tek tarifi bu."
Filmin yönetmeni Ahmet Sönmez ise "Deprem çocuklarımızın hatıralarında kötü bir anı olarak kalacak. Ama bu festival havasındaki bisiklet yarışının, en güzel anılardan biri olacağını umuyorum" dedi.
Yönetmen koltuğunda Ahmet Sönmez'in oturduğu aile ve çocuk türündeki "Yıldız Tozu" filminin oyuncu kadrosunda Süleyman Biçen, Berat Çağan, Serdar Özer, Açelya Devrim Yılhan, Toprak Can Adıgüzel gibi isimler yer alıyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İşrak namazı nasıl kılınır? İşrak (kuşluk) namazı nedir, ne zaman kılınmalıdır?
- Ramazan başlangıç tarihi 2024! Ramazan Bayramı ne zaman? İlk oruç hangi ay tutulacak? Dini günler takvimi 2024!
- SSK Bağkur emeklisine maaş zammı + 10.000 TL ek ödeme! 4A, 4B, 4C'li yararlanacak! Eylül bitmeden başvurun!
- Merve Kayaalp yaşıyor mu, ne oldu? Oyuncu Merve Kayaalp kimdir, kaç yaşında, hangi dizi ve filmlerde oynadı?
- Altında yeni rotayı duyan kuyumcuya koştu! İslam Memiş o tarihi işaret etti, formülü açığa çıkardı! Canlı gram, çeyrek altın fiyatları...
- Safir ATV YENİ BÖLÜM İZLE | 18 Eylül Safir 3. bölümde neler oldu? Feraye'den Yaman'ı çıldırtan karar!
- Torba yasayla 2. geçit açılıyor! 1999-2000 sonrasına EYT'siz erken emeklilik sistemi madde madde sıralandı! SSK, BAĞ-KUR'LUYA 2’li maaş, taşerona kadro…
- Elon Musk oğlunun adını neden X Æ A-12 koydu? X Æ A-12 ne demek, ne anlama geliyor, nasıl okunur?
- Twitter çöktü mü, neden giremiyorum? 18 Eylül Pazartesi Website, uygulama Twitter X sorun mu var, ne zaman düzelecek?
- Gizem Memiç kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor'ın yeni yarışmacısı Gizem Memiç evli mi?
- Saç kökünde kaşıntı, kepek, ağrı hiçbir şey bırakmıyor! Egzamanızı tek 1 damlasıyla...
- Okullar 4 gün mü olacak? Okullarda hafta sonu tatili 3 gün mü olacak? MEB son açıklamalar...