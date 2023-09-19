Yıldız Tozu ekibi depremzede çocukların yüzünü güldürdü! Festival tadında bisiklet yarışı

'Yıldız Tozu Bisiklet Yarışı'na filmin başrol oyuncusu Serdar Özer de katıldı. Özer, duygularını şöyle dile getirdi: "Çocukların mutluluğunda bir nebze de olsa pay sahibi olabilmek kadar insanı mutlu hissettiren başka bir şey olamaz. Dönüş yolunda içimdeki huzurun tek tarifi bu."