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Yıldız Tozu ekibi depremzede çocukların yüzünü güldürdü! Festival tadında bisiklet yarışı

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 19.09.2023
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Yıldız Tozu ekibi depremzede çocukların yüzünü güldürdü! Festival tadında bisiklet yarışı

Ahmet Sönmez'in üstlendiği, 24 Karefilm ile Sinehane ortak yapımı olan 'Yıldız Tozu' adlı sinema filmi kapsamında sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirildi. Gaziantep İslahiye Kalyon Konteyner Kent'te, depremzede çocuklar için bisiklet yarışı düzenlendi. Heyecan ve eğlence dolu etkinlikte, 100 bisiklet hediye edildi. Yarışa katılan tüm çocuklara bisikletleri ve ekipmanlar teslim edildi.

24 Karefilm ve Sinehane ortak yapımı olan, Ahmet Sönmez'in yönettiği, Mustafa Kutlu'nun eserinden uyarlanan 'Yıldız Tozu' adlı filmin sosyal sorumluluk projesi kapsamında Gaziantep'te özel bir etkinlik hayata geçirildi.

ÇOCUKLARA 100 BİSİKLET HEDİYE EDİLDİ

İslahiye Kalyon Konteyner kentte, depremzede çocuklar eğlenceli bir gün geçirdi.

Kahramanmaraş, Hatay, Malatya, Diyarbakır'dan da gelen çocuklarla festival havasının yaşandığı etkinlikte bisiklet yarışı da yapıldı.

'Yıldız Tozu Bisiklet Yarışı'na filmin başrol oyuncusu Serdar Özer de katıldı. Özer, duygularını şöyle dile getirdi: "Çocukların mutluluğunda bir nebze de olsa pay sahibi olabilmek kadar insanı mutlu hissettiren başka bir şey olamaz. Dönüş yolunda içimdeki huzurun tek tarifi bu."

Filmin yönetmeni Ahmet Sönmez ise "Deprem çocuklarımızın hatıralarında kötü bir anı olarak kalacak. Ama bu festival havasındaki bisiklet yarışının, en güzel anılardan biri olacağını umuyorum" dedi.

Yönetmen koltuğunda Ahmet Sönmez'in oturduğu aile ve çocuk türündeki "Yıldız Tozu" filminin oyuncu kadrosunda Süleyman Biçen, Berat Çağan, Serdar Özer, Açelya Devrim Yılhan, Toprak Can Adıgüzel gibi isimler yer alıyor.

‘Yıldız Tozu’ filminin özel gösterimi gerçekleşti 'YILDIZ TOZU' FİLMİNİN ÖZEL GÖSTERİMİ GERÇEKLEŞTİ
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