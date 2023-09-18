Son dakika | Sinema oyuncusu Merve Kayaalp intihar etti
Son dakika magazin haberi | Muğla'nın Dalaman ilçesinde yaşayan 36 yaşındaki sinema oyuncusu Merve Kayaalp babasına ait ruhsatlı tabanca ile başına ateş ederek intihar etti. Genç oyuncu Kayaalp, "Sakarya Fırat" ve "Savaşçı" gibi dizilerde rol üstlenmişti. İşte detaylar...
SON DAKİKA HABERİ | 36 yaşındaki ünlü sinema oyuncusu Merve Kayaalp intihar etti.
Kayaalp babasına ait ruhsatlı tabanca ile başına ateş ederek canına kıydı.
Dalaman'ın Gazi Bulvarı'ndaki bir apartmanın ikinci katı balkonundan silah sesi geldiğini duyan çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
VEFAT ETTİ
Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde sinema oyuncusu Merve Kayaalp'in hayatını kaybettiği belirlendi.
OTOPSİSİ YAPILACAK
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Kayaalp'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
YAKINLARI YASTA
Sinema oyuncusu Merve Kayaalp'ten gelen bu acı haber sevenlerini ve yakınlarını yasa boğdu.
MERVE KAYAALP HANGİ FİLMLERDE ROL ALDI?
Evde kimsenin olmadığı sırada babası Rıza Kayaalp'a ait ruhsatlı tabanca ile yaşamına son veren oyuncu Merve Kayaalp, 'Sakarya Fırat', 'Küçük Kıyamet', 'Düşler ve Umutlar', 'Elif', 'Şeref Meselesi' ve 'Savaşçı' dizilerinde rol almıştı.
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