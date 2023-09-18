Son dakika | Sinema oyuncusu Merve Kayaalp intihar etti

YAKINLARI YASTA

Sinema oyuncusu Merve Kayaalp'ten gelen bu acı haber sevenlerini ve yakınlarını yasa boğdu.

MERVE KAYAALP HANGİ FİLMLERDE ROL ALDI?

Evde kimsenin olmadığı sırada babası Rıza Kayaalp'a ait ruhsatlı tabanca ile yaşamına son veren oyuncu Merve Kayaalp, 'Sakarya Fırat', 'Küçük Kıyamet', 'Düşler ve Umutlar', 'Elif', 'Şeref Meselesi' ve 'Savaşçı' dizilerinde rol almıştı.