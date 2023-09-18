Safir ATV YENİ BÖLÜM CANLI İZLE | 18 Eylül Safir 3. bölüm kesintisiz, 4K, anlık seyretme ekranı... Feraye’den Yaman’ı çıldırtan karar!

SAFİR 3. BÖLÜM KESİNTİSİZ İZLEME EKRANI!

SAFİR YENİ BÖLÜM KONUSU

Ateş'le Feraye'nin evleneceğini düşünen Yaman her şeyi yakıp yıkmaya hazırdır. Bu arada Feraye ise Kapadokya'dan kaçmak için başka çıkış yolları ararken Cemile kendi menfaati için ona yardımcı olur. Muhsin'in onayı alınır, Feraye İstanbul'a gidecektir. Ama hiçbir şey planlanan gibi gitmez.