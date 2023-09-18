Safir ATV YENİ BÖLÜM CANLI İZLE | 18 Eylül Safir 3. bölüm kesintisiz, 4K, anlık seyretme ekranı... Feraye'den Yaman'ı çıldırtan karar!
İlhan Şen ve Özge Yağız'ın başrollerini üstlendiği, karmaşık ve dramatik hikayesiyle dikkat çeken Safir dizisi, ATV ekranlarında izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Ateş, Yaman ve Okan adlı üç kardeşin hayatlarını merkezine alan bu dizi, 3. bölümüyle ekranlara gelecek. İşte Safir 3. bölüm kesintisiz, full HD, 4K, canlı, anlık seyretme ekranı...
İlhan Şen ve Özge Yağız'ın başrollerini üstlendiği, karmaşık ve dramatik hikayesiyle dikkat çeken Safir dizisi, ATV ekranlarında izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Ateş, Yaman ve Okan adlı üç kardeşin hayatlarını merkezine alan bu dizi, 3. bölümüyle ekranlara gelecek. İşte Safir 3. bölüm kesintisiz, full HD, 4K, canlı, anlık seyretme ekranı...
SAFİR SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?
Safir her Pazartesi 20.00'de ATV'de.
SAFİR 3. BÖLÜM KESİNTİSİZ İZLEME EKRANI!
SAFİR YENİ BÖLÜM KONUSU
Ateş'le Feraye'nin evleneceğini düşünen Yaman her şeyi yakıp yıkmaya hazırdır. Bu arada Feraye ise Kapadokya'dan kaçmak için başka çıkış yolları ararken Cemile kendi menfaati için ona yardımcı olur. Muhsin'in onayı alınır, Feraye İstanbul'a gidecektir. Ama hiçbir şey planlanan gibi gitmez.
Gülfem ise Aleyna'yı kendi tarafına çekmek, Cemile'yi kendi silahıyla vurmak için kolları sıvar. Yaman'a bir türlü yaklaşamayan Aleyna ise ne yapacağını şaşırmış durumdadır. Vural'ın ise oğlu Bora'nın intikamını almak için kollarını sıvadığında ortaya çıkan şok gelişme herkes için beklenmedik bir duruma yol açacaktır.
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- Safir ATV YENİ BÖLÜM CANLI İZLE | 18 Eylül Safir 3. bölüm kesintisiz, 4K, anlık seyretme ekranı... Feraye'den Yaman'ı çıldırtan karar!
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