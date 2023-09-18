Savaş Cebeci Kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Savaş Cebeci ne iş yapıyor, Kaan Kazgan olayı ne?

Sosyal medya platformlarında fitness içerikleri üreten Savaş Cebeci, MMA dövüşçüsü Kaan Kazgan ile yaşadığı kavga olayıyla gündeme geldi. Bu olay sonrasında Savaş Cebeci'nin yaşamı ve kariyeri hakkında merak edilen birçok detay ortaya çıktı. 1974 doğumlu olan Savaş Cebeci, sağlıklı yaşam ve fitness konularında içerik üretiyor ve geniş bir takipçi kitlesine sahip. İşte Savaş Cebeci ile ilgili tüm merak edilenler...