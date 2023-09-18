Savaş Cebeci Kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Savaş Cebeci ne iş yapıyor, Kaan Kazgan olayı ne?
Sosyal medya platformlarında fitness içerikleri üreten Savaş Cebeci, MMA dövüşçüsü Kaan Kazgan ile yaşadığı kavga olayıyla gündeme geldi. Bu olay sonrasında Savaş Cebeci'nin yaşamı ve kariyeri hakkında merak edilen birçok detay ortaya çıktı. 1974 doğumlu olan Savaş Cebeci, sağlıklı yaşam ve fitness konularında içerik üretiyor ve geniş bir takipçi kitlesine sahip. İşte Savaş Cebeci ile ilgili tüm merak edilenler...
Sosyal medya platformlarında fitness içerikleri üreten Savaş Cebeci, MMA dövüşçüsü Kaan Kazgan ile yaşadığı kavga olayıyla gündeme geldi. Bu olay sonrasında Savaş Cebeci'nin yaşamı ve kariyeri hakkında merak edilen birçok detay ortaya çıktı. 1974 doğumlu olan Savaş Cebeci, sağlıklı yaşam ve fitness konularında içerik üretiyor ve geniş bir takipçi kitlesine sahip. İşte Savaş Cebeci ile ilgili tüm merak edilenler...
SAVAŞ CEBECİ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?
17 Ağustos 1974'te Almanya'da doğan Savaş Cebeci ailesinin İstanbul'a göç etmesiyle bu şehirde çocukluğunu geçirdi. Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği bölümünde eğitim hayatına adım atan Cebeci, bu alanda gösterdiği başarıyla mezun oldu.
Sporla erken yaşta tanışan Savaş Cebeci, babasının yönlendirmesiyle dövüş sporlarına merak saldı. Savaş Cebeci aynı zamanda kişisel YouTube kanalında fitness ve vücut geliştirmeyle ilgili bilgi dolu videolar çekiyor.
SAVAŞ CEBECİ KAAN KAZGAN KAVGASI NEDİR?
Sosyal medyada fitness yayınları yapan Savaş Cebeci bir videosunda, 'İsterse dünya şampiyonu olsun 70 kilo kimse beni dövemez' dedi.
Bu çıkış üzerine MMA dövüşçü Kaan Kazgan, Savaş Cebeci'ye meydan okudu. Atışmaların sonunda bir ormanlık alanda kavga eden ikilinin dövüşmesi kanlı bitti.
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