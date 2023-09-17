"FIFA Erkekler Dünya Kupası'nda bir kadın hakem tarafından yönetilen ilk maç hangi yılda oynanmıştır?'' sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri tarafından aratılmaya başlandı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster yarışması izleyicisiyle buluştu. Programda yer alan ilginç sorular izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte "FIFA Erkekler Dünya Kupası'nda bir kadın hakem tarafından yönetilen ilk maç hangi yılda oynanmıştır?" sorusunun cevabı...