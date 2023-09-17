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FIFA Erkekler Dünya Kupası'nda bir kadın hakem tarafından yönetilen ilk maç hangi yılda oynanmıştır?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.09.2023 Güncelleme Tarihi: 17.09.2023
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FIFA Erkekler Dünya Kupası’nda bir kadın hakem tarafından yönetilen ilk maç hangi yılda oynanmıştır?

ATV'nin en çok izlenen ve merak edilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de heyecanlı anlar yaşanmaya devam ediyor. Kim Milyoner olmak İster yarışmasının yeni bölümü yine izlenme rekorları kırdı ve yarışmadaki sorular izleyiciler tarafından arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde izleyiciler "FIFA Erkekler Dünya Kupası'nda bir kadın hakem tarafından yönetilen ilk maç hangi yılda oynanmıştır?'' sorusunun cevabını aratmaya başladı.

"FIFA Erkekler Dünya Kupası'nda bir kadın hakem tarafından yönetilen ilk maç hangi yılda oynanmıştır?'' sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri tarafından aratılmaya başlandı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster yarışması izleyicisiyle buluştu. Programda yer alan ilginç sorular izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte "FIFA Erkekler Dünya Kupası'nda bir kadın hakem tarafından yönetilen ilk maç hangi yılda oynanmıştır?" sorusunun cevabı...

SORU:FIFA Erkekler Dünya Kupası'nda bir kadın hakem tarafından yönetilen ilk maç hangi yılda oynanmıştır?

A:1998

B:2006

C:2014

D:2022

CEVAP:D

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