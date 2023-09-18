Kaan Kazgan Savaş Cebeci kavgası VİDEOLU | MMA dövüşçüsü Kaan Kazgan Savaş Cebeci neden kavga etti, ne oldu, kim kazandı?
Sosyal medyada fitness yayınları yapan Savaş Cebeci ve MMA dövüşçüsü Kaan Kazgan arasında yaşanan tartışma, büyük bir kavgaya dönüştü ve olay sosyal medyanın gündemine oturdu. İkilinin karşı karşıya geldiği anlar, çeşitli videolar ve paylaşımlar aracılığıyla geniş bir kitleye ulaştı. Bu çekişme, spor tutkunları ve sosyal medya kullanıcıları arasında büyük bir merak ve ilgiyle takip ediliyor. Kavga hakkındaki detaylar ve gelişmeler haberimizde...
Sosyal medyada fitness yayınları yapan Savaş Cebeci ile MMA dövüşçüsü Kaan Kazgan arasında yaşanan çekişme, internet ortamında büyük yankı uyandırdı. İkilinin karşılıklı olarak attıkları meydan okumalar ve gerilim dolu açıklamalar, geniş bir izleyici kitlesi tarafından merakla takip edildi. Kavgaya dair detayları sizin için derledik...
Sosyal medyada fitness yayınları yapan ve çok sayıda takipçisi olan Savaş Cebeci, bir videosunda, "İsterse dünya şampiyonu olsun 70 kilo kimse beni dövemez" iddiasında bulundu.
KAAN KAZGAN İLE SAVAŞ CEBECİ KARŞI KARŞIYA GELDİ
Bu çıkış üzerine MMA dövüşçü Kaan Kazgan, Savaş Cebeci'ye meydan okudu.
İstediğin yerde kavga edebiliriz diyen Kaan Kazgan ile Savaş Cebeci karşı karşıya geldi.
CEBECİ KANLAR İÇİNDE KALDI
Kazgan, Cebeci'yi döverek kanlar içinde bıraktı. O anlar kameralara yansıdı.
KAAN KAZGAN KİMDİR?
Kaan Kazgan Sakarya'da dünyaya gelmiştir. Spora 9 yaşında Kick Boks ile başlamasının yanı sıra bir süre ara vermesinden sonra 11 yaşında tekrar MMA dövüşçüsü olarak devam etmiştir. Aynı zamanda Demir Spor'da serbest güreş genç takım kaptanlığı da yapmış. 2011 yılından bu yana aktif olarak profesyonel maçlara çıkıyor.
SAVAŞ CEBECİ KİMDİR?
Savaş Cebeci, 17 Ağustos 1974 yılında Almanya'da dünyaya geldi. Savaş Cebeci, kişisel antrenörlüğünün yanında şahsi Youtube kanalı üzerinden fitness ve vücut geliştirmeyle ilgili videolar çekmektedir.
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