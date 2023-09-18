Kaan Kazgan Savaş Cebeci kavgası VİDEOLU | MMA dövüşçüsü Kaan Kazgan Savaş Cebeci neden kavga etti, ne oldu, kim kazandı?

Sosyal medyada fitness yayınları yapan Savaş Cebeci ile MMA dövüşçüsü Kaan Kazgan arasında yaşanan çekişme, internet ortamında büyük yankı uyandırdı. İkilinin karşılıklı olarak attıkları meydan okumalar ve gerilim dolu açıklamalar, geniş bir izleyici kitlesi tarafından merakla takip edildi. Kavgaya dair detayları sizin için derledik...

Sosyal medyada fitness yayınları yapan ve çok sayıda takipçisi olan Savaş Cebeci, bir videosunda, "İsterse dünya şampiyonu olsun 70 kilo kimse beni dövemez" iddiasında bulundu.