Gizem Memiç kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor’ın yeni yarışmacısı Gizem Memiç evli mi?

SURVİVORA KATILACAK ÜÇ İSİM DAHA BELLİ OLDU

Yarışmaya katılacak yeni isimleri açıklayan Ilıcalı, "Survivor'ın 3 önemli ismi Sahra Işık, Yasin Obuz ve Gizem Memiç Survivor All Star kadrosuna dahil oldu. 3 yarışmacımıza da başarılar diliyorum." mesajını yayınladı.