Gizem Memiç kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor'ın yeni yarışmacısı Gizem Memiç evli mi?
"Gizem Memiç kimdir, kaç yaşında, nereli?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Acun Ilıcalı Survivor All Star 2024'te yarışacak isimleri açıklamaya devam ediyor. Yeni sezon öncesi yarışmada yer alacak isimleri paylaşan Ilıcalı; Sahra Işık, Yasin Obuz ve Gizem Memiç'in de adaya gideceğini duyurdu. Açıklamanın ardından Gizem Memiç'in hayatı merak edilmeye başlandı. İşte konu hakkında detaylar...
"Gizem Memiç kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor'ın yeni yarışmacısı Gizem Memiç evli mi?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2024 Survivor'a iddialı bir kadroyla girmeye hazırlanan Acun Ilıcalı yeni sezon öncesi yarışmacıları açıklamaya başladı. İşte konu hakkında son gelişmeler...
2024 Survivor'a iddialı bir kadroyla girmeye hazırlanan Acun Ilıcalı yeni sezon öncesi yarışmacıları açıklamaya başladı.
Acun Ilıcalı, Nihat Altınkaya, Nagihan Karadere, Ogeday Girişken, Aleyna Kalaycıoğlu, Sercan Yıldırım, Damla Can, Turabi Çamkıran, Yiğit Poyraz, Merve Aydın, Nefise Karatay, Doğukan Manço ve Seda Ocak'ın ardından Survivor'da yer alacak üç ismi daha duyurdu.
SURVİVORA KATILACAK ÜÇ İSİM DAHA BELLİ OLDU
Yarışmaya katılacak yeni isimleri açıklayan Ilıcalı, "Survivor'ın 3 önemli ismi Sahra Işık, Yasin Obuz ve Gizem Memiç Survivor All Star kadrosuna dahil oldu. 3 yarışmacımıza da başarılar diliyorum." mesajını yayınladı.
GİZEM MEMİÇ KİMDİR?
Gizem Memiç 16 Mayıs 1990'da Ankara'da doğdu. 1 Nisan 2010 tarihinde Miss Turkey seçilmiştir. Tacını bir önceki yılın kraliçesi Miss Turkey 2009 Ebru Şam'dan aldı. Türkiye'yi hem Miss World Dünya Güzellik Yarışması'nda hem de Miss Universe Kâinat Güzellik Yarışması'nda temsil etti.
Bilkent Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı mezunudur.
7 Şubat 2016 tarihinde başlayan Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışmasında Gönüllüler takımında yer aldı. Yarışmanın 115. gününde adaya veda ederek Survivor 2016'da 10. oldu.
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