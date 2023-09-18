Kaan Kazgan kimdir, kaç yaşında, neden kavga etti? Kaan Kazgan ne sporu yapıyor, ne işle ilgileniyor? MMA sporcusu ne demek?
MMA dövüşçüsü Kaan Kazgan, Savaş Cebeci ile yaşadığı kavga olayıyla gündeme geldi. Türkiye'nin tanınmış MMA dövüşçülerinden biri olan Kaan Kazgan'ın hayatına ilişkin detaylar merak ediliyor. İşte detayları...
MMA dövüşçüsü Kaan Kazgan, Savaş Cebeci ile yaşadığı kavga olayıyla gündeme geldi. Türkiye'nin tanınmış MMA dövüşçülerinden biri olan Kaan Kazgan'ın hayatına ilişkin detaylar merak ediliyor. İşte detayları...
KAAN KAZGAN KİMDİR?
3 Kasım 1994 tarihinde Sakarya'da dünyaya gelen 29 yaşındaki Kaan Kazgan spora 9 yaşında kick boks yaparak başlamıştır. Bir süre spora ara vermesinin ardından 11 yaşında tekrar spor hayatına devam etmiştir.
2 kez Muay Thai Türkiye Şampiyonluğu ve 1 kez MMA Türkiye Şampiyonluğu gibi unvanları bulunan Kaan Kazgan profesyonel olarak MMA dövüşlerine çıkmaktadır.
SAVAŞ CEBECİ KAAN KAZGAN KAVGASI NEDİR?
Savaş Cebeci'nin "70 kilo adamdan da dayak yemem, isterse dünya şampiyonu olsun" sözleri gündem olmuştu. Savaş Cebeci ve Kaan Kazgan bu açıklama sonrası sosyal medya üzerinden atışmaya başlamışlardı. İkili ormanlık bir alanda buluşarak kavga ettiler.
MMA NEDİR?
Mixed Martial Arts (MMA) yani "Karışık Dövüş Sanatları" diğer mücadele sporlarında kullanılan ve çok geniş savunma,mücadele ve atak teknikleri içeren, tam temas mücadele ve savunma sporudur.
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