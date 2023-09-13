Mert Yazıcıoğlu Serenay Sarıkaya’yı yakın markaja aldı! Yeni bir aşkın kıvılcımını yaktı





İyi başlayan ilişkileri nazar değen çift, 5 ay gibi kısa bir sürede ilişkilerini noktalamıştı. Çapkınlığıyla adından söz ettiren Yazıcıoğlu bu kez başka bir güzeli markajına aldı. Hem güzelliği hem de oyunculuğu ile adından söz ettiren Serenay Sarıkaya, Yazıcıoğlu'nun yeni rotası oldu.