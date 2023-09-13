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Mert Yazıcıoğlu Serenay Sarıkaya'yı yakın markaja aldı! Yeni bir aşkın kıvılcımını yaktı

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 13.09.2023 Güncelleme Tarihi: 13.09.2023
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Mert Yazıcıoğlu Serenay Sarıkaya’yı yakın markaja aldı! Yeni bir aşkın kıvılcımını yaktı

Dilan Çiçek Deniz’le kısa süreli ilişkisini geçtiğimiz günlerde bitiren Mert Yazıcıoğlu, bu kez radarına bir başka güzeli aldı. Instagram’dan Serenay Sarıkaya’yı takibe alan Yazıcıoğlu, rotasını güzel oyuncuya çevirdi. Sarıkaya ise şimdilik takibe karşılık vermedi.

Çalkantılı aşk hayatıyla adından söz ettiren Mert Yazıcıoğlu'nun, Afra Saraçoğlu'yla olan 4 yıllık ilişkisi sansasyonel bir şekilde bitmişti.



Saraçoğlu'nun, yakında arkadaşı Mert Ramazan Demir'le aşk yaşamayı başlamasının ardından Yazıcıoğlu da aradığı mutluluğu Dilan Çiçek Deniz'de bulmuştu.



İyi başlayan ilişkileri nazar değen çift, 5 ay gibi kısa bir sürede ilişkilerini noktalamıştı. Çapkınlığıyla adından söz ettiren Yazıcıoğlu bu kez başka bir güzeli markajına aldı. Hem güzelliği hem de oyunculuğu ile adından söz ettiren Serenay Sarıkaya, Yazıcıoğlu'nun yeni rotası oldu.



Yakışıklı oyuncunun ilk hamlesi ise Sarıkaya'yı sosyal medyadan takibe almak oldu. Güzel oyuncu ise Yazıcıoğlu'nun bu hamlesine karşılık vermedi. Öte yandan Yazıcıoğlu'nun yakın çevresine Serenay Sarıkaya hakkında övgüler yağdırdığı da gelen iddialar arasında.

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