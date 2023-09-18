Berdan Mardini’den saten şovu! Pembe kıyafetin ardından şimdi de...

Mardini bu kez yeşil saten takımıyla poz verdi. Söz konusu fotoğraflarını da sosyal medya hesabından, "Bunu da bir süre önce almıştım. Sahneye böyle çıkmak isterdim bu sıcaklarda" notuyla paylaştı.

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