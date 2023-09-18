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Berdan Mardini'den saten şovu! Pembe kıyafetin ardından şimdi de...

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 18.09.2023
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Berdan Mardini’den saten şovu! Pembe kıyafetin ardından şimdi de...

Geçtiğimiz günlerde “Barbie” akımına uyarak baştan aşağı pembe giyinen Berdan Mardini, daha o pozları hafızalardan silinmeden bu kez yeşil saten takımıyla poz verdi.

Sosyal medyayı aktif kullanan Berdan Mardini, uzun süredir sesi ve şarkılarıyla değil, giyim tarzıyla ön planda...

Renkli ve sıra dışı giyimiyle modaya yön vermeyi amaçlayan türkücü, geçtiğimiz günlerde dünyada yankı uyandıran 'Barbie' akımına da uymuştu.

Baştan aşağı pembe giyinen Berdan Mardini, yorum yağmuruna tutulmuş eleştiri toplamıştı.

SATEN TERCİH ETTİ!
O kareler henüz hafızalardan silinmeden ünlü isimden yeni bir tarz daha geldi.

Mardini bu kez yeşil saten takımıyla poz verdi. Söz konusu fotoğraflarını da sosyal medya hesabından, "Bunu da bir süre önce almıştım. Sahneye böyle çıkmak isterdim bu sıcaklarda" notuyla paylaştı.

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