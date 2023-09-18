Berdan Mardini'den saten şovu! Pembe kıyafetin ardından şimdi de...
Geçtiğimiz günlerde “Barbie” akımına uyarak baştan aşağı pembe giyinen Berdan Mardini, daha o pozları hafızalardan silinmeden bu kez yeşil saten takımıyla poz verdi.
Sosyal medyayı aktif kullanan Berdan Mardini, uzun süredir sesi ve şarkılarıyla değil, giyim tarzıyla ön planda...
Renkli ve sıra dışı giyimiyle modaya yön vermeyi amaçlayan türkücü, geçtiğimiz günlerde dünyada yankı uyandıran 'Barbie' akımına da uymuştu.
Baştan aşağı pembe giyinen Berdan Mardini, yorum yağmuruna tutulmuş eleştiri toplamıştı.
SATEN TERCİH ETTİ!
O kareler henüz hafızalardan silinmeden ünlü isimden yeni bir tarz daha geldi.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Rebiülevvel ayı ne zaman, başladı mı 2023? Rebiülevvel ayında neler yapılır, oruç tutulur mu?
- 1 bardak suya 1 adet ceviz! İbrahim Saraçoğlu'nun yağ yakıcı ceviz kürü! Sabah ve akşam tüketirseniz...
- Sabah namazı ne zaman, kaç rekattır? Diyanet'e göre sabah namazı kılınışı!
- İstanbul'dan Ankara'ya giden bir 450 km'lik yolun, ilk gün 200 km'sini gider ve her gün bir önceki günün yarısı kadar yol giderse Ankara'ya ne zaman ulaşır?
- İşlenmemiş Gıda diyeti nedir, sağlıklı mı? Çiğ et yenir mi, zararları neler?
- Güneş Sistemi'ndeki cisimlerden hangisi yüz ölçümü olarak daha küçüktür?
- Yalı Çapkını yeni sezon tekrar canlı izle | 17 Eylül Pazar Yalı Çapkını 37. Bölüm kesintisiz, FULL HD, 4K, şifresiz, anlık izleme ekranı...
- Zeytinburnu su kesintisi son dakika | 17 Eylül Pazar İSKİ Zeytinburnu su kesintisi ne zaman gelecek, arıza mı var, sular neden yok?
- YKS ek tercih ödemesi nasıl yapılır? Üniversite 2. ek tercihler bitti mi, ne zaman son? Başvuru işlemleri detaylı anlatım...
- Asgari ücretliye %65 zam + 14.036 TL maaş! 2024'te 5 zümrüt formül belli oldu! Net-Brüt evli çocuklu bekar artış hesabı yapıldı!
- Televizyonda bugün ne var? 17 Eylül 2023 TV yayın akışında hangi dizi ve filmler var?
- 60 dakikada kan şekerini düşürüyor! Biri %60,6 diğeri %51 oranında etkili! İşte kanıtlanmış şifa reçetesi...