Oyuncu Melek Tanker’e annesinin nişanlısından taciz! “Kucağıma oturuyorsun” diyerek…
Oyuncu Melek Tanker, annesinin nişanlısı tarafından tacize edildi. C.A. isimli kişi oyuncuya, "Seni rüyamda gördüm, kucağıma oturuyorsun" diyerek önce taciz etti, daha sonrasında tehditler savurdu. Psikolojisinin bozulduğunu belirten Tanker’in şikayeti sonrası 'cinsel taciz' ve 'tehdit' suçlarından soruşturma başlatıldı. İşte detaylar...
Oyuncu Melek Tanker'in evinde yaşanan taciz skandalı pes dedirtti. İddiaya göre annesinin nişanlısı tarafından taciz ve tehditlere maruz kalan oyuncu soluğu savcılıkta aldı. Üvey babası Can A.'nın "Seni rüyamda gördüm, kucağıma oturdun" şeklindeki sözleriyle çılgına dönen Melek Tanker şikayetçi oldu. Şüpheli adam hakkında "Cinsel taciz" suçundan soruşturma başlatıldı.
Yoga eğitmenliği yapmasının yanı sıra tiyatro ve dizilerde de oynayan Melek Tanker'in taciz iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Annesinin nişanlısı tarafından tacize maruz kaldığını ileri süren ünlü oyuncu soluğu savcılıkta aldı.
TACİZ SKANDALI
Ünlü oyuncu Melek Tanker, birlikte yaşadığı annesi Huriye Ş. ve annesinin nişanlısı olan Can A.(61) arasında taciz skandalı patlak verdi.
Kendisinden 30 yaş büyük olan Can A.'nın evdeki sözlü tacizleri ve tehditleri sonucu psikolojisi bozulan Tanker, savcılığa koşarak suç duyurusunda bulundu.
"SENİ RÜYAMDA GÖRDÜM"
Ünlü oyuncu, şikayet dilekçesinde şok edici iddialara yer verdi. Tanker, annesinin nişanlısının kendisine "Seni rüyamda gördüm, kucağıma oturuyorsun, bana sarılıyorsun, başardım diyorsun" şeklinde cinsel içerikli sözler söylediğini ve tehdit etiğini ileri sürdü.
ÜNLÜ OYUNCUDAN SUÇ DUYURUSU
Melek Tanker'in suç duyurusu üzerine annesinin nişanlısı olan şüpheli Can A. hakkında "Cinsel taciz" ve "Tehdit" suçlarından soruşturma başlatıldı. Savcılıkça ifadesi alınan şüpheli adam ise suçlamaları kabul etmeyerek ünlü oyuncu Melek Tanker'in iddialarını yalanladı ve iddiaların doğruluk payının olmadığını ifade etti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Üniversiteler ne zaman, hangi tarihte açılacak 2023? Üniversitelerin açılış tarihi belli oldu mu, açıklandı mı?
- Günde bir bardak tüketerek unutkanlık sorunundan kurtulun! Ender Saraç'tan hafıza sorunu ortadan kaldıracak formül
- İŞKUR üzerinden en az ilkokul mezunu 64 bin personel ve işçi alımı yapılacak! İŞKUR 2023 Eylül ayı ilanları başvuru ekranı ve şekli
- Daha önce duymadığınız 50 Türkçe kelime! Hissikablelvuku, Merdümgiriz, Safderun sözcük anlamı...
- ŞOK hafta sonu indirim kataloğu belli oldu! Kış hazırlığı için salçalık domates, biber, kavanoz ve turşu yapım malzemeleri indirimli fiyattan ŞOK’ta
- Bursluluk sınav sonuçları sorgulama sayfası! İOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak 2023?
- Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? 2023-2024 Yeni öğretmen atamaları nasıl olacak? Son dakika MEB mülakat açıklaması!
- 15 Eylül 2023 Cuma Reyting sonuçları! Dün akşamın reyting birincisi belli oldu! Yalı Çapkını, Ateş Kuşları, MasterChef...
- Polis Akademisi 500 öğrenci alımı ne zaman 2023? 6. dönem EGM PAEM başvuru tarihi ve şartları...
- 2. Torba Yasa müjdeleri tek tek geldi! O maddelerde yeni detay! Emekliye ara zam, Taşerona Kadro, Bağkur prim indirimi, evlilik kredisi...
- 15 liradan satılıyor! Kimse bilmiyordu, o ilimizde hasadı başladı! İşte, kansere karşı mucize meyve!
- Yalı Çapkını son bölüm tekrarı izle! Yalı Çapkını 37. bölüm tekrarı ne zaman, saat kaçta yayınlanacak?