17 Eylül 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Magazin Haberleri Oyuncu Melek Tanker’e annesinin nişanlısından taciz! “Kucağıma oturuyorsun” diyerek…

Oyuncu Melek Tanker’e annesinin nişanlısından taciz! “Kucağıma oturuyorsun” diyerek…

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 17.09.2023
ABONE OL
Oyuncu Melek Tanker’e annesinin nişanlısından taciz! “Kucağıma oturuyorsun” diyerek…

Oyuncu Melek Tanker, annesinin nişanlısı tarafından tacize edildi. C.A. isimli kişi oyuncuya, "Seni rüyamda gördüm, kucağıma oturuyorsun" diyerek önce taciz etti, daha sonrasında tehditler savurdu. Psikolojisinin bozulduğunu belirten Tanker’in şikayeti sonrası 'cinsel taciz' ve 'tehdit' suçlarından soruşturma başlatıldı. İşte detaylar...

Oyuncu Melek Tanker'in evinde yaşanan taciz skandalı pes dedirtti. İddiaya göre annesinin nişanlısı tarafından taciz ve tehditlere maruz kalan oyuncu soluğu savcılıkta aldı. Üvey babası Can A.'nın "Seni rüyamda gördüm, kucağıma oturdun" şeklindeki sözleriyle çılgına dönen Melek Tanker şikayetçi oldu. Şüpheli adam hakkında "Cinsel taciz" suçundan soruşturma başlatıldı.

Yoga eğitmenliği yapmasının yanı sıra tiyatro ve dizilerde de oynayan Melek Tanker'in taciz iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Annesinin nişanlısı tarafından tacize maruz kaldığını ileri süren ünlü oyuncu soluğu savcılıkta aldı.

TACİZ SKANDALI

Ünlü oyuncu Melek Tanker, birlikte yaşadığı annesi Huriye Ş. ve annesinin nişanlısı olan Can A.(61) arasında taciz skandalı patlak verdi.

Kendisinden 30 yaş büyük olan Can A.'nın evdeki sözlü tacizleri ve tehditleri sonucu psikolojisi bozulan Tanker, savcılığa koşarak suç duyurusunda bulundu.

"SENİ RÜYAMDA GÖRDÜM"

Ünlü oyuncu, şikayet dilekçesinde şok edici iddialara yer verdi. Tanker, annesinin nişanlısının kendisine "Seni rüyamda gördüm, kucağıma oturuyorsun, bana sarılıyorsun, başardım diyorsun" şeklinde cinsel içerikli sözler söylediğini ve tehdit etiğini ileri sürdü.

ÜNLÜ OYUNCUDAN SUÇ DUYURUSU

Melek Tanker'in suç duyurusu üzerine annesinin nişanlısı olan şüpheli Can A. hakkında "Cinsel taciz" ve "Tehdit" suçlarından soruşturma başlatıldı. Savcılıkça ifadesi alınan şüpheli adam ise suçlamaları kabul etmeyerek ünlü oyuncu Melek Tanker'in iddialarını yalanladı ve iddiaların doğruluk payının olmadığını ifade etti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA