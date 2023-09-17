Oyuncu Melek Tanker’e annesinin nişanlısından taciz! “Kucağıma oturuyorsun” diyerek…

Oyuncu Melek Tanker'in evinde yaşanan taciz skandalı pes dedirtti. İddiaya göre annesinin nişanlısı tarafından taciz ve tehditlere maruz kalan oyuncu soluğu savcılıkta aldı. Üvey babası Can A.'nın "Seni rüyamda gördüm, kucağıma oturdun" şeklindeki sözleriyle çılgına dönen Melek Tanker şikayetçi oldu. Şüpheli adam hakkında "Cinsel taciz" suçundan soruşturma başlatıldı.