Yalı Çapkını yeni sezon tekrar canlı izle | 17 Eylül Pazar Yalı Çapkını 37. Bölüm kesintisiz, FULL HD, 4K, şifresiz, anlık izleme ekranı...
Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un başrollerini paylaştığı "Yalı Çapkını" adlı dizi, 15 Eylül Cuma günü 37. bölümüyle ekranlara geldi. Ancak bölümü izlemeyi kaçıran veya yeniden izlemek isteyenler için iyi bir haber var. Yalı Çapkını'nın yeni bölümü, tekrar yayınlanacak ve izlemek isteyenler için bir şans daha sunacak. İşte canlı izleme ekranı...
Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un başrollerini paylaştığı "Yalı Çapkını" adlı dizi, 15 Eylül Cuma günü 37. bölümüyle ekranlara geldi. Ancak bölümü izlemeyi kaçıran veya yeniden izlemek isteyenler için iyi bir haber var. Yalı Çapkını'nın yeni bölümü, tekrar yayınlanacak ve izlemek isteyenler için bir şans daha sunacak. İşte canlı izleme ekranı...
YALI ÇAPKINI TEKRAR BÖLÜMÜ NE ZAMAN?
Yalı Çapkını 37. bölüm tekrarı 17 Eylül Pazar günü saat 20.00'de yeniden televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.
CANLI İZLEME EKRANI
Dizinin tekrar bölümünü izlemek isteyenler Star TV'nin resmi internet sitesinden seyredebilir.
37. Bölümün Konusu;
Ferit vurulduktan sonra acil İstanbul'a getirilir. Seyran, Ferit'in yanından ayrılmazken, başta Gülgün olmak üzere herkes Seyran'a çok kızgındır. Ferit'in gireceği ameliyat da risklidir. Suna ise o arbedede Saffet Ağaların evinden kaçmış, Seyran'ın yanındadır ve ona destek olmaktadır.
Hatice, Saffet ve Halis Ağa'yla görüşerek daha fazla kaosun çıkmasını engeller ve Saffet Ağa konusunun kapanmasını sağlar. Ferit'le Seyran'ın aşkı engel tanımazken, Kazım da avantajlı duruma geçer ve bu konumdan yararlanır.
İfakat; Seyran ve Ferit'in birlikteliğini desteklemek zorunda kalır. Seyran ve Ferit birbirlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşarken, yeniden evlenirler. Halis Ağa ise tüm yaşananlardan sonra kızı Nükhet ile torunu Kaya'yı İstanbul'a yanına çağırır.
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