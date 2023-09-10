Sahtekar ikili filminin konusu ne? Sahtekar İkili filmi oyuncuları kim, hangi tarihte çekildi?
"Sahtekar ikili filminin konusu ne?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yönetmen koltuğunda Aron Gaudet ile Gita Pullapilly'in oturduğu Sahtekar İkili filmi, televizyon ekranlarında gösterilmesinin ardından merak konusu oldu. İşte sevilen film hakkında merak edilen detaylar...
"Sahtekar ikili filminin konusu ne? Sahtekar İkili filmi oyuncuları kim, hangi tarihte çekildi?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yönetmenliğin Aron Gaudet ile Gita Pullapilly'nin üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. İşte, Sahtekar İkili filminin detayları...
SAHTEKAR İKİLİ FİLMİNİN KONUSU NE?
Sahtekar İkili; milyon dolarlık kupon dolandırıcılığı yapan iki kadının hikayesini konu ediyor. Hüsrana uğramış bir ev kadını olan Connie ile en yakın arkadaşı Jojo, süresi dolmuş bir mısır gevreğini, yazdıkları bir mektupla birlikte holdinge geri gönderirler.
Bu durum üzerine iki arkadaş, düzinelerce bedava kutu ile bir özür notu alır. Yaşadıklarından ilham alan Connie ve Jojo, mega şirketleri dolandırabilecekleri yasadışı bir plan hazırlar.
SAHTEKAR İKİLİ OYUNCULARI KİM?
Kristen Bell - Connie Janikowski
Paul Walter Hauser - Ken Miller
Bebe Rexha - Tempe Tina
Eduardo Franco - Greg
Kirby Howell-Baptiste - Jojo Johnson
Vince Vaughn - Simon Kilmurry
Joel McHale - Rick Kaminski
Ross Kimball - SWAT Ajanı
Ilia Isorelys Paulino - Rosa
Paul Rust - Albert Anderson
Annie Mumolo - Crystal
Stephen Root - Ajan Flanagan
Jack McBrayer - Ajan Park
Marc Evan Jackson - Dr. Girard
Garrett Wareing - Money
Nick Cassavetes - Pain
Dayo Okeniyi - Earl
Leonard Robinson - Barry
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- Sahtekar ikili filminin konusu ne? Sahtekar İkili filmi oyuncuları kim, hangi tarihte çekildi?
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