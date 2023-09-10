Sahtekar ikili filminin konusu ne? Sahtekar İkili filmi oyuncuları kim, hangi tarihte çekildi?

SAHTEKAR İKİLİ FİLMİNİN KONUSU NE?

Sahtekar İkili; milyon dolarlık kupon dolandırıcılığı yapan iki kadının hikayesini konu ediyor. Hüsrana uğramış bir ev kadını olan Connie ile en yakın arkadaşı Jojo, süresi dolmuş bir mısır gevreğini, yazdıkları bir mektupla birlikte holdinge geri gönderirler.