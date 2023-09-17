"Şu an yürürlükte olan Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 1. maddesi hangisidir?" sorusunun cevabı Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının izleyicisi tarafından hızla aratılmaya başlandı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu ATV ekranlarının en çok kazandıran yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan sorular sıklıkla ekranları başındaki izleyicinin merakını uyandırıyor. Peki "Şu an yürürlükte olan Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 1. maddesi hangisidir?" şeklinde sorulan sorunun cevabı ne?

SORU:Şu an yürürlükte olan Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 1. maddesi hangisidir?