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Şu an yürürlükte olan Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 1. maddesi hangisidir?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.09.2023 Güncelleme Tarihi: 17.09.2023
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Şu an yürürlükte olan Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 1. maddesi hangisidir?

ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan "Şu an yürürlükte olan Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 1. maddesi hangisidir?" sorusunun cevabı merak uyandırdı. Sevilen yarışmanın izleyicileri arama motorlarında sorunun cevabını hızla araştırmaya başladı. İşte merak edilen sorunun cevabı...

"Şu an yürürlükte olan Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 1. maddesi hangisidir?" sorusunun cevabı Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının izleyicisi tarafından hızla aratılmaya başlandı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu ATV ekranlarının en çok kazandıran yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan sorular sıklıkla ekranları başındaki izleyicinin merakını uyandırıyor. Peki "Şu an yürürlükte olan Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 1. maddesi hangisidir?" şeklinde sorulan sorunun cevabı ne?

SORU:Şu an yürürlükte olan Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 1. maddesi hangisidir?

A: Türkiye Cumhuriyeti bir Devlettir

B:Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir

C:Türkiye Cumhuriyeti bir Devlettir

D:Türkiye bir Devlet Cumhuriyetidir

CEVAP:B

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