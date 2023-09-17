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TDK tarafından kabul edilen Türk Kodlama Sistemi'ne göre, "F" ve "Ü" harfleri kodlanırken hangi ilin iki ilçesinin adı söylenir?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.09.2023 Güncelleme Tarihi: 17.09.2023
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TDK tarafından kabul edilen Türk Kodlama Sistemi’ne göre, F ve Ü harfleri kodlanırken hangi ilin iki ilçesinin adı söylenir?

ATV'nin en çok izlenen ve merak edilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de heyecanlı anlar yaşanmaya devam ediyor. Kim Milyoner olmak İster yarışmasının yeni bölümü yine izlenme rekorları kırdı ve yarışmadaki sorular izleyiciler tarafından arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde izleyiciler ''TDK tarafından kabul edilen Türk Kodlama Sistemi'ne göre, "F" ve "Ü" harfleri kodlanırken hangi ilin iki ilçesinin adı söylenir?'' sorusunun cevabını aratmaya başladı.

"TDK tarafından kabul edilen Türk Kodlama Sistemi'ne göre, "F" ve "Ü" harfleri kodlanırken hangi ilin iki ilçesinin adı söylenir?" sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri tarafından aratılmaya başlandı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster yarışması izleyicisiyle buluştu. Programda yer alan ilginç sorular izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte "TDK tarafından kabul edilen Türk Kodlama Sistemi'ne göre, "F" ve "Ü" harfleri kodlanırken hangi ilin iki ilçesinin adı söylenir?" sorusunun cevabı...

SORU:TDK tarafından kabul edilen Türk Kodlama Sistemi'ne göre, "F" ve "Ü" harfleri kodlanırken hangi ilin iki ilçesinin adı söylenir?

A:Samsun

B:Ordu

C:Aydın

D:Malatya

CEVAP:B

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