"TDK tarafından kabul edilen Türk Kodlama Sistemi'ne göre, "F" ve "Ü" harfleri kodlanırken hangi ilin iki ilçesinin adı söylenir?" sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri tarafından aratılmaya başlandı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster yarışması izleyicisiyle buluştu. Programda yer alan ilginç sorular izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte "TDK tarafından kabul edilen Türk Kodlama Sistemi'ne göre, "F" ve "Ü" harfleri kodlanırken hangi ilin iki ilçesinin adı söylenir?" sorusunun cevabı...

SORU:TDK tarafından kabul edilen Türk Kodlama Sistemi'ne göre, "F" ve "Ü" harfleri kodlanırken hangi ilin iki ilçesinin adı söylenir?