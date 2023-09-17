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Hangi ülkenin, diğer Avrupa Devletleri tarafında paylaşılıp yok edilmesini Osmanlı Devleti kabul etmemiş, yüz yıl boyunca törende o ülkenin elçisine yer ayrılmış ve törendeki herkese duyurularak o elçinin nerede olduğu sorulmuştur?

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Giriş Tarihi: 17.09.2023 Güncelleme Tarihi: 17.09.2023
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Hangi ülkenin, diğer Avrupa Devletleri tarafında paylaşılıp yok edilmesini Osmanlı Devleti kabul etmemiş, yüz yıl boyunca törende o ülkenin elçisine yer ayrılmış ve törendeki herkese duyurularak o elçinin nerede olduğu sorulmuştur?

“Hangi ülkenin, diğer Avrupa Devletleri tarafında paylaşılıp yok edilmesini Osmanlı Devleti kabul etmemiş, yüz yıl boyunca törende o ülkenin elçisine yer ayrılmış ve törendeki herkese duyurularak o elçinin nerede olduğu sorulmuştur?'' sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri tarafından aratılmaya başlandı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster yarışması izleyicisiyle buluştu. Programda yer alan ilginç sorular izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte "Hangi ülkenin, diğer Avrupa Devletleri tarafında paylaşılıp yok edilmesini Osmanlı Devleti kabul etmemiş, yüz yıl boyunca törende o ülkenin elçisine yer ayrılmış ve törendeki herkese duyurularak o elçinin nerede olduğu sorulmuştur?" sorusunun cevabı...

ATV'nin en çok izlenen ve merak edilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de heyecanlı anlar yaşanmaya devam ediyor. Kim Milyoner olmak İster yarışmasının yeni bölümü yine izlenme rekorları kırdı ve yarışmadaki sorular izleyiciler tarafından arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde izleyiciler ''Hangi ülkenin, diğer Avrupa Devletleri tarafında paylaşılıp yok edilmesini Osmanlı Devleti kabul etmemiş, yüz yıl boyunca törende o ülkenin elçisine yer ayrılmış ve törendeki herkese duyurularak o elçinin nerede olduğu sorulmuştur?'' sorusunun cevabını aratmaya başladı.

SORU:Hangi ülkenin, diğer Avrupa Devletleri tarafında paylaşılıp yok edilmesini Osmanlı Devleti kabul etmemiş, yüz yıl boyunca törende o ülkenin elçisine yer ayrılmış ve törendeki herkese duyurularak o elçinin nerede olduğu sorulmuştur?

A:İrlanda

B:Polonya

C:İsviçre

D:Macaristan

CEVAP:B

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