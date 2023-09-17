ATV'nin en çok izlenen ve merak edilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de heyecanlı anlar yaşanmaya devam ediyor. Kim Milyoner olmak İster yarışmasının yeni bölümü yine izlenme rekorları kırdı ve yarışmadaki sorular izleyiciler tarafından arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde izleyiciler ''Hangi ülkenin, diğer Avrupa Devletleri tarafında paylaşılıp yok edilmesini Osmanlı Devleti kabul etmemiş, yüz yıl boyunca törende o ülkenin elçisine yer ayrılmış ve törendeki herkese duyurularak o elçinin nerede olduğu sorulmuştur?'' sorusunun cevabını aratmaya başladı.