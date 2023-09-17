İstanbul'dan Ankara'ya giden bir 450 km'lik yolun, ilk gün 200 km'sini gider ve her gün bir önceki günün yarısı kadar yol giderse Ankara'ya ne zaman ulaşır?
ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan "İstanbul'dan Ankara'ya giden bir 450 km'lik yolun, ilk gün 200 km'sini gider ve her gün bir önceki günün yarısı kadar yol giderse Ankara'ya ne zaman ulaşır?" sorusunun cevabı merak uyandırdı. Sevilen yarışmanın izleyicileri arama motorlarında sorunun cevabını hızla araştırmaya başladı. İşte merak edilen sorunun cevabı...
"İstanbul'dan Ankara'ya giden bir 450 km'lik yolun, ilk gün 200 km'sini gider ve her gün bir önceki günün yarısı kadar yol giderse Ankara'ya ne zaman ulaşır?" sorusunun cevabı Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının izleyicisi tarafından hızla aratılmaya başlandı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu ATV ekranlarının en çok kazandıran yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan sorular sıklıkla ekranları başındaki izleyicinin merakını uyandırıyor. Peki "İstanbul'dan Ankara'ya giden bir 450 km'lik yolun, ilk gün 200 km'sini gider ve her gün bir önceki günün yarısı kadar yol giderse Ankara'ya ne zaman ulaşır?" şeklinde sorulan sorunun cevabı ne?
SORU:İstanbul'dan Ankara'ya giden bir 450 km'lik yolun, ilk gün 200 km'sini gider ve her gün bir önceki günün yarısı kadar yol giderse Ankara'ya ne zaman ulaşır?
A: 3 günde ulaşır
B:3 haftda ulaşır
C:3 ayda ulaşır
D:Hiçbir zaman ulaşamaz
CEVAP:D
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