17 Eylül 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Magazin Haberleri İstanbul'dan Ankara'ya giden bir 450 km'lik yolun, ilk gün 200 km'sini gider ve her gün bir önceki günün yarısı kadar yol giderse Ankara'ya ne zaman ulaşır?

İstanbul'dan Ankara'ya giden bir 450 km'lik yolun, ilk gün 200 km'sini gider ve her gün bir önceki günün yarısı kadar yol giderse Ankara'ya ne zaman ulaşır?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.09.2023 Güncelleme Tarihi: 17.09.2023
ABONE OL
İstanbul’dan Ankara’ya giden bir 450 km’lik yolun, ilk gün 200 km’sini gider ve her gün bir önceki günün yarısı kadar yol giderse Ankara’ya ne zaman ulaşır?

ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan "İstanbul'dan Ankara'ya giden bir 450 km'lik yolun, ilk gün 200 km'sini gider ve her gün bir önceki günün yarısı kadar yol giderse Ankara'ya ne zaman ulaşır?" sorusunun cevabı merak uyandırdı. Sevilen yarışmanın izleyicileri arama motorlarında sorunun cevabını hızla araştırmaya başladı. İşte merak edilen sorunun cevabı...

"İstanbul'dan Ankara'ya giden bir 450 km'lik yolun, ilk gün 200 km'sini gider ve her gün bir önceki günün yarısı kadar yol giderse Ankara'ya ne zaman ulaşır?" sorusunun cevabı Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının izleyicisi tarafından hızla aratılmaya başlandı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu ATV ekranlarının en çok kazandıran yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan sorular sıklıkla ekranları başındaki izleyicinin merakını uyandırıyor. Peki "İstanbul'dan Ankara'ya giden bir 450 km'lik yolun, ilk gün 200 km'sini gider ve her gün bir önceki günün yarısı kadar yol giderse Ankara'ya ne zaman ulaşır?" şeklinde sorulan sorunun cevabı ne?

SORU:İstanbul'dan Ankara'ya giden bir 450 km'lik yolun, ilk gün 200 km'sini gider ve her gün bir önceki günün yarısı kadar yol giderse Ankara'ya ne zaman ulaşır?

A: 3 günde ulaşır

B:3 haftda ulaşır

C:3 ayda ulaşır

D:Hiçbir zaman ulaşamaz

CEVAP:D

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA