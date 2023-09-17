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Güneş Sistemi'ndeki cisimlerden hangisi yüz ölçümü olarak daha küçüktür?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.09.2023 Güncelleme Tarihi: 17.09.2023
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Güneş Sistemi’ndeki cisimlerden hangisi yüz ölçümü olarak daha küçüktür?

"TDK tarafından kabul edilen Türk Kodlama Sistemi'ne göre, "F" ve "Ü" harfleri kodlanırken hangi ilin iki ilçesinin adı söylenir?” sorusunun cevabı Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının izleyicisi tarafından hızla aratılmaya başlandı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu ATV ekranlarının en çok kazandıran yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan sorular sıklıkla ekranları başındaki izleyicinin merakını uyandırıyor. Peki "TDK tarafından kabul edilen Türk Kodlama Sistemi'ne göre, "F" ve "Ü" harfleri kodlanırken hangi ilin iki ilçesinin adı söylenir?" şeklinde sorulan sorunun cevabı ne?

ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan "Güneş Sistemi'ndeki cisimlerden hangisi yüz ölçümü olarak daha küçüktür?" sorusunun cevabı merak uyandırdı. Sevilen yarışmanın izleyicileri arama motorlarında sorunun cevabını hızla araştırmaya başladı. İşte merak edilen sorunun cevabı...

SORU:TDK tarafından kabul edilen Türk Kodlama Sistemi'ne göre, "F" ve "Ü" harfleri kodlanırken hangi ilin iki ilçesinin adı söylenir?

A:En küçük gezegen Merkür

B:Dünya'nın uydusu Ay

C:En büyük cüce gezegen Plüton

D:Satürn'ün uydusu Titan

CEVAP:

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