ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan "Güneş Sistemi'ndeki cisimlerden hangisi yüz ölçümü olarak daha küçüktür?" sorusunun cevabı merak uyandırdı. Sevilen yarışmanın izleyicileri arama motorlarında sorunun cevabını hızla araştırmaya başladı. İşte merak edilen sorunun cevabı...