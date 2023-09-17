Geçtiğimiz hafta evlenmişti! Burcu Esmersoy'dan şoke eden açıklama
Geçtiğimiz hafta Nazım Akmandil ile İtalya'da dünyaevine giren ünlü sunucu Burcu Esmersoy'dan şok açıklamalarda bulundu. Bebek sorularına cevap veren Esmersoy, "Hamilelik bana çok uzak" dedi.
Ünlü sunucu Burcu Esmersoy, yaklaşık 2 yıldır aşk yaşadığı kendisinden 16 yaş küçük iş insanı Nazım Akmandil ile geçtiğimiz hafta İtalya'nın Portofino kasabasında muhteşem bir düğünle dünyaevine girmişti. 3 gün 3 gece süren eğlence ve nikah sonrası güzel sunucu gözyaşlarını tutamamıştı.
Nikâhtan bir gün önce parti veren çiftin düğününe yaklaşık 200 kişi katılmıştı. Nikah sonrası İstanbul'a dönen ikili, İtalya'daki düğüne katılamayan dostları için, Ulus'ta bir mekanda 250 kişilik bir düğün daveti daha yapmıştı.
Düğün sonrası yoğun tempo çalışmalarına tam gaz devam eden güzel sunucu, önceki gün İstinye'de bir AVM'de görüntülendi.
Geçtiğimiz günlerde hakkında çıkan hamilelik haberleriyle ilgili soruları yanıtlayan Burcu Esmersoy, ''Arkadaşlar öyle bir şey yok. "Çocukları çok seviyorum. Ama şu an hamilelik bana çok uzak, yani hamile değilim. Evliliğim çok iyi gidiyor. Hatta eşime hediye alacağım. Hediyeyi sormayın. Sürpriz'' diyerek oradan ayrıldı.
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