Geçtiğimiz hafta evlenmişti! Burcu Esmersoy’dan şoke eden açıklama

Geçtiğimiz günlerde hakkında çıkan hamilelik haberleriyle ilgili soruları yanıtlayan Burcu Esmersoy, ''Arkadaşlar öyle bir şey yok. "Çocukları çok seviyorum. Ama şu an hamilelik bana çok uzak, yani hamile değilim. Evliliğim çok iyi gidiyor. Hatta eşime hediye alacağım. Hediyeyi sormayın. Sürpriz'' diyerek oradan ayrıldı.

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